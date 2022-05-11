МОСКВА, 11 мая — ПРАЙМ. Рубль укрепляется с середины апреля — на смену мощной мартовской девальвации приходит еще более выдающееся восстановление нацвалюты. Вот уже достигнуты уровни весны 2020 года, до пандемии- за доллар перед праздниками давали менее 66, а евро нырял под 70. О том, почему так происходит и чего ждать дальше рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. Финансист назвал настоящий курс рубля к доллару

По его мнению, играют роль все те же факторы — сильное сокращение импорта при менее выраженном падении экспорта.

"За счёт санкций и контрмер выходит дисбаланс спроса и предложения валют- продажа инвалюты перекрывает все покупки. Отсюда и отвесное падение валютных пар, и фееричное укрепление рубля", объяснил эксперт.

Добавляет уверенности рублю и пауза по бюджетному правило, считает Зельцер. Минфин не покупает валюту для ФНБ, а значит, нет очень важного ранее фактора давления именно на рубль.

"В принципе, пока действуют валютные ограничения, рубль может продолжать повышаться, а инвалюты падать. Следующие технические уровни — 61 за доллар и 65 за евро", сказал эксперт.

Но надо понимать, что Банк России осознает негативное влияние курса на экспортную выручку и бюджет, а значит, может уже в ближайшее время ослабить валютные ограничения.

"Таким образом, наблюдаемая мощь рубля может вскоре снизиться, и на горизонте мая есть веские основания возврата доллара над 70 и евро к 75", подытожил Зельцер.