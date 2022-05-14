Apple выходит из моды. Как сдувается американский "пузырь"
МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Saudi Aramco обогнала по размеру капитализации Apple и снова стала самой дорогой компанией в мире. В среду капитализация крупнейшей нефтяной компании мира на саудовской бирже Tadawul достигла почти $2,43 трлн. Несмотря на некоторое снижение стоимости акций к концу недели, Saudi Aramco удержала пальму первенства среди самых дорогих компаний мира.
Еще в начале года капитализация Apple превышала 3 трлн, но впоследствии акции "самой высокотехнологичной компании в мире", которая производит всемирно известный iPhone, дешевели быстрыми темпами из-за инфляции в США и разрыва глобальных логистических цепочек, что очень негативно сказывается на производственном процессе.
НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
Лидерство Saudi Aramco — даже если оно окажется краткосрочным, и Apple вернет утраченные позиции — указывает на новые тенденции, которые набирают силу на фондовом рынке. Инвесторы начинают переоценивать роль компаний реального сектора экономики, располагающих большими ресурсами.
Растущие цены на нефть и другие энергоносители вне сомнения способствуют росту капитализации Saudi Aramco, но в том же время усиливают рост инфляции — не только в США, во всем мире. Угроза инфляции заставляет Федеральную резервную систему (ФРС) США повышать ключевую процентную ставку. Это уменьшает доходность инвестиций в высокотехнологические компании и снижает стоимость их акций.
"Невозможно сравнивать бизнес и фундаментальные факторы Apple и Saudi Aramco, но перспективы акций сырьевых компаний выглядят лучше в связи с инфляцией и ограниченным предложением", — считает Джеймс Мейер, главный специалист по инвестициям в компании Tower Bridge Advisors.
В начале года рыночная капитализация Apple достигала 3 млрд — на 1 млрд больше, чем Saudi Aramco. Однако с января 2022 года до середины мая Apple подешевела почти на 20%, а Saudi Aramco подорожала на 28%.
Поскольку ФРС намерена продолжить повышение ставок по крайней мере еще на 150 базисных пунктов до конца года, а мирное решение конфликта на Украине становится все более призрачным, то ближайшие перспективы акций высокотехнологичных компаний не выглядят оптимистичными, полагают многие эксперты фондового рынка.
"Имели место панические распродажи в секторе высокотехнологических технологий. Выводимые из этого сектора деньги вкладываются в энергетику, которая сейчас имеет хорошие перспективы.
APPLE ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА МЕДВЕДЕЙ
Снижение стоимости акций высокотехнологических компаний произошло на фоне озабоченности по поводу неспособности сдержать инфляцию, несмотря на усилия ФРС. Участники рынка крайне озабочены проблемами, возникающими из-за разрыва глобальных производственных цепочек.
Компании подобные Apple все еще рассматриваются, как "тихая гавань" для инвесторов, но в текущих условиях перспективы роста их капитализации очень ограничены, признают специалисты фондового рынка. С начала года по середину мая акции Apple подешевели меньше по сравнению с индексом высокотехнологичных компаний Nasdaq 100, который упал за тот же период на 24,8%.
На американском фондовом рынке Apple остается самой дорогой компанией. За ней следует Microsoft Corp. с рыночной капитализацией 1,95 трлн.
В этом году индекс S&P 500 взлетел на 40%, чему способствовали растущие котировки эталонных сортов нефти WTI и Brent. Североморский Brent с начала года по настоящее время подорожал с $78/барр. до $110/барр.
Среди нефтяных компаний безусловным лидером по темпам роста капитализации является Occidental Petroleum. Эта компания является средней по сравнению с такими гигантами как ExxonMobil или Chevron, но ее акции уже подорожали более чем в два раза — на 108%.
"На рынке медведей (падающем рынке — прим. ред.) покупатели не стремятся определить справедливую цену компании, они хотят получить максимально низкую цену. Я думаю, такая ситуация сохранится до тех пор, пока цены будут падать до еще более привлекательного уровня", — уверен Мейер из Tower Bridge Advisors.
Также хорошие перспективы на фондовом рынке имеют российские энергетические компании, которые значительно подешевели из-за санкций со стороны объединенного Запада, введенных после начала операции по денацификации Украины. Однако для роста капитализации российских компаний, даже самых перспективных, необходимы российские квалифицированные инвесторы.
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