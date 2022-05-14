МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Saudi Aramco обогнала по размеру капитализации Apple и снова стала самой дорогой компанией в мире. В среду капитализация крупнейшей нефтяной компании мира на саудовской бирже Tadawul достигла почти $2,43 трлн. Несмотря на некоторое снижение стоимости акций к концу недели, Saudi Aramco удержала пальму первенства среди самых дорогих компаний мира. "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

Еще в начале года капитализация Apple превышала 3 трлн, но впоследствии акции "самой высокотехнологичной компании в мире", которая производит всемирно известный iPhone, дешевели быстрыми темпами из-за инфляции в США и разрыва глобальных логистических цепочек, что очень негативно сказывается на производственном процессе.

НОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Лидерство Saudi Aramco — даже если оно окажется краткосрочным, и Apple вернет утраченные позиции — указывает на новые тенденции, которые набирают силу на фондовом рынке. Инвесторы начинают переоценивать роль компаний реального сектора экономики, располагающих большими ресурсами.

Растущие цены на нефть и другие энергоносители вне сомнения способствуют росту капитализации Saudi Aramco, но в том же время усиливают рост инфляции — не только в США, во всем мире. Угроза инфляции заставляет Федеральную резервную систему (ФРС) США повышать ключевую процентную ставку. Это уменьшает доходность инвестиций в высокотехнологические компании и снижает стоимость их акций.

"Невозможно сравнивать бизнес и фундаментальные факторы Apple и Saudi Aramco, но перспективы акций сырьевых компаний выглядят лучше в связи с инфляцией и ограниченным предложением", — считает Джеймс Мейер, главный специалист по инвестициям в компании Tower Bridge Advisors.

В начале года рыночная капитализация Apple достигала 3 млрд — на 1 млрд больше, чем Saudi Aramco. Однако с января 2022 года до середины мая Apple подешевела почти на 20%, а Saudi Aramco подорожала на 28%.

Поскольку ФРС намерена продолжить повышение ставок по крайней мере еще на 150 базисных пунктов до конца года, а мирное решение конфликта на Украине становится все более призрачным, то ближайшие перспективы акций высокотехнологичных компаний не выглядят оптимистичными, полагают многие эксперты фондового рынка. "Отыграются на бензине". США не дают другим нарастить добычу нефти

"Имели место панические распродажи в секторе высокотехнологических технологий. Выводимые из этого сектора деньги вкладываются в энергетику, которая сейчас имеет хорошие перспективы.

APPLE ПОСТРАДАЛА ИЗ-ЗА МЕДВЕДЕЙ

Снижение стоимости акций высокотехнологических компаний произошло на фоне озабоченности по поводу неспособности сдержать инфляцию, несмотря на усилия ФРС. Участники рынка крайне озабочены проблемами, возникающими из-за разрыва глобальных производственных цепочек.

Компании подобные Apple все еще рассматриваются, как "тихая гавань" для инвесторов, но в текущих условиях перспективы роста их капитализации очень ограничены, признают специалисты фондового рынка. С начала года по середину мая акции Apple подешевели меньше по сравнению с индексом высокотехнологичных компаний Nasdaq 100, который упал за тот же период на 24,8%.

На американском фондовом рынке Apple остается самой дорогой компанией. За ней следует Microsoft Corp. с рыночной капитализацией 1,95 трлн.

В этом году индекс S&P 500 взлетел на 40%, чему способствовали растущие котировки эталонных сортов нефти WTI и Brent. Североморский Brent с начала года по настоящее время подорожал с $78/барр. до $110/барр.

Среди нефтяных компаний безусловным лидером по темпам роста капитализации является Occidental Petroleum. Эта компания является средней по сравнению с такими гигантами как ExxonMobil или Chevron, но ее акции уже подорожали более чем в два раза — на 108%.

"На рынке медведей (падающем рынке — прим. ред.) покупатели не стремятся определить справедливую цену компании, они хотят получить максимально низкую цену. Я думаю, такая ситуация сохранится до тех пор, пока цены будут падать до еще более привлекательного уровня", — уверен Мейер из Tower Bridge Advisors.

Также хорошие перспективы на фондовом рынке имеют российские энергетические компании, которые значительно подешевели из-за санкций со стороны объединенного Запада, введенных после начала операции по денацификации Украины. Однако для роста капитализации российских компаний, даже самых перспективных, необходимы российские квалифицированные инвесторы.