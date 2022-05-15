МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Наличные доллары пока остаются востребованным ресурсом, а вот управлять безналичной валютой на депозитах и счетах лучше, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить прибыль на разнице учетных ставок, рассказал агентству "Прайм" генеральный директор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев. Bloomberg назвал лучшую мировую валюту по укреплению к доллару

"Граждане, сдавайте валюту!", — эти булгаковские слова нынешней весной неожиданно стали актуальны для очень многих россиян. По мере расширения антироссийских санкций и все новых ограничений, накладываемых на российские банки, включая отказ платежных систем Visa и MasterCard обслуживать карточки граждан России за границей, безналичные доллары и евро, а также ценные бумаги, номинированные в долларах, становятся крайне "токсичными" для россиян, указал он.

"По сути, экономическая война Запада вернула нас в "валютные 90-е", когда мы жили с без банковских карт и счетов, но с наличными долларами и многочисленными обменниками", — добавляет он.

Но остальной мир пока живет с долларами. Даже страны, не присоединившиеся к антироссийским санкциям, страны-посредники, предпочитают торговать с нами в долларах и евро. Турция и Египет остаются популярными местами отдыха россиян. Параллельный импорт, возможно, возродит "институт" челночной торговли, как это было в 90-е. Все это, по словам Лосева, означает, что "наличные доллары пока останутся востребованным ресурсом".

"Что касается валютных депозитов и безналичных долларов на счетах, то сейчас будет разумнее управлять этими средствами, временно конвертируя их в рубли и размещая по пока еще высоким ставкам, чтобы получить так называемый процентный арбитраж, а потом снова возвращаться в ту или иную валюту", — считает эксперт. Азиатские валюты достигли многолетних минимумов против доллара

У профессионалов валютного рынка такая стратегия называется "кэрри-трейд". Правда, по мнению специалиста, следует быть осторожным.

Мировая экономика подошла к кульминации беспрецедентного по масштабам кредитного бума, но экспансивный рост долгов свидетельствует о том, что большинство национальных экономик поддерживаются в основном массовыми государственными и частными заимствованиями.

"В выстроенной годами мировой экономической системе обнаружилась серьезная уязвимость: остановка "печатного станка" и повышение ставок ФРС, разрыв мировых товарных цепочек из-за антироссийских санкций, дестабилизация энергетического рынка и прочих накопившихся уязвимостей приведет к мощнейшему экономическому кризису, которого не было со времен Великой депрессии", — полагает эксперт.

Очевидно, что мировые деньги не испарятся в одночасье, но доллар не всегда будет доминировать в мировых финансах. "В отношении господства доллара уже начал действовать закон Герберта Штейна, который гласит: "То, что не может продолжаться вечно, закончится само собой". И происходит это не только из-за потери США своей гегемонии, но и вследствие колоссальной денежной эмиссии ФРС, а также из-за чрезмерного увлечения санкциями и слишком частого использования Соединенными Штатами сложившейся долларовой асимметрии мировых финансов в качестве оружия и инструмента давления на своих противников и конкурентов. Поэтому необходимо привыкать к таким валютам, как китайский юань и больше доверять рублю", — заключает Лосев.