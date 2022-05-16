МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в юань выглядят для инвестора хорошей альтернативой вложениям в доллар - главное, делать это правильно, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников. Финансист объяснил, почему падает юань

Он напомнил, что пара "юань — рубль" торгуется на валютном рынке России с 2013 года, но не пользовалась заметным интересом участников до начала текущих событий. Недельный оборот обычно был не более 1 миллиарда юаней. Однако сейчас он превышает 5 миллиардов юаней. И торговая активность в этой паре будет расти и дальше: экономика России из-за ощутимого давления со стороны европейских стран активно перестраивается на азиатские рынки, да и риски инвестирования в евро и доллар выросли.

"Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар", — считает Жильников.

Он напомнил, что в кризис 2014 года рубль потерял на пиках по отношению к доллару 139%, а к юаню — лишь 130%. В пандемийный кризис рубль ослаб по отношению к доллару на 34,4%, а к юаню — только на 27%.

"В случае, если бы инвестор приобрел юани в конце февраля и продал на мартовских пиках, то мог бы заработать больше, чем на долларе, ввиду того, что с китайской валютой образовался мультипликативный эффект", — подчеркнул эксперт. По его словам, в период восстановления экономики от шоков укрепление рубля было преимущественно более явным в связке с юанем, нежели, чем с долларом.

Жильников пояснил, что ввиду сильной экономики Китая юань менее подвержен санкционному и внешнеэкономическому давлению в отличии от рубля, а доходность по гособлигациям соизмерима с доходностью гособлигаций США, спред между которыми в 2022 году сужается. При этом юань является подконтрольной китайскому регулятору валютой в отличии от доллара, что смягчает ее колебания, а нынешний глобальный курс на дедолларизацию делает юань ключевой альтернативой американской валюты. "Бананов нема". Чем Россия может накормить мир, кроме зерна

"В базовом сценарии мы ориентируемся на средний курс юаня на Мосбирже в 2022 году — 13,78 руб., а в 2023 году — 15,64 руб. В стресс-сценарии, в случае военной операции Китая на Тайване, стоимость юаня может опуститься под отметку 9,5 руб. к концу года, однако частично в котировках юаня это уже заложено", — отметил эксперт.

Следует также помнить, по его словам, что юань является ликвидной валютой, которая не подвергалась ограничениям на покупку и продажу во время кризисов ни со стороны Банка России, ни со стороны Нацбанка Китая. Это делает интерес к ней еще более выраженным.