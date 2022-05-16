Эксперт Жильников: юань выгоднее доллара, поскольку на нем можно заработать больше
МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Инвестиции в юань выглядят для инвестора хорошей альтернативой вложениям в доллар - главное, делать это правильно, пояснил агентству "Прайм" главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Центра аналитики и экспертизы ПАО "Промсвязьбанк" Егор Жильников.
Он напомнил, что пара "юань — рубль" торгуется на валютном рынке России с 2013 года, но не пользовалась заметным интересом участников до начала текущих событий. Недельный оборот обычно был не более 1 миллиарда юаней. Однако сейчас он превышает 5 миллиардов юаней. И торговая активность в этой паре будет расти и дальше: экономика России из-за ощутимого давления со стороны европейских стран активно перестраивается на азиатские рынки, да и риски инвестирования в евро и доллар выросли.
"Юань сейчас может выступить более выгодной покупкой, чем доллар", — считает Жильников.
Он напомнил, что в кризис 2014 года рубль потерял на пиках по отношению к доллару 139%, а к юаню — лишь 130%. В пандемийный кризис рубль ослаб по отношению к доллару на 34,4%, а к юаню — только на 27%.
"В случае, если бы инвестор приобрел юани в конце февраля и продал на мартовских пиках, то мог бы заработать больше, чем на долларе, ввиду того, что с китайской валютой образовался мультипликативный эффект", — подчеркнул эксперт. По его словам, в период восстановления экономики от шоков укрепление рубля было преимущественно более явным в связке с юанем, нежели, чем с долларом.
Жильников пояснил, что ввиду сильной экономики Китая юань менее подвержен санкционному и внешнеэкономическому давлению в отличии от рубля, а доходность по гособлигациям соизмерима с доходностью гособлигаций США, спред между которыми в 2022 году сужается. При этом юань является подконтрольной китайскому регулятору валютой в отличии от доллара, что смягчает ее колебания, а нынешний глобальный курс на дедолларизацию делает юань ключевой альтернативой американской валюты.
"В базовом сценарии мы ориентируемся на средний курс юаня на Мосбирже в 2022 году — 13,78 руб., а в 2023 году — 15,64 руб. В стресс-сценарии, в случае военной операции Китая на Тайване, стоимость юаня может опуститься под отметку 9,5 руб. к концу года, однако частично в котировках юаня это уже заложено", — отметил эксперт.
Следует также помнить, по его словам, что юань является ликвидной валютой, которая не подвергалась ограничениям на покупку и продажу во время кризисов ни со стороны Банка России, ни со стороны Нацбанка Китая. Это делает интерес к ней еще более выраженным.
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