МОСКВА, 18 мая — ПРАЙМ. Согласно опросам, большинство людей прочно ассоциируют старость не только с ухудшением состояния здоровья, но и с плохим материальным достатком. Но так ли это, и есть ли на свете места, где и на пенсии жить хорошо? При сравнении пенсионного обеспечения различных стран мира можно использовать два подхода, рассказывает агентству "Прайм" врио завкафедрой статистики Государственного университета управления Николай Кузнецов. Россиянам напомнили, в какие месяцы стоит ждать прибавки пенсии

Один из таких подходов — сравнение по абсолютным значениям.

"Для этого нужно взять среднюю пенсию по стране в национальной валюте и умножить на текущий курс рубля. Такой метод — абсолютно некорректный, ведь стоимость жизни в разных странах разная — вспомните тот же пресловутый "индекс бигмака", наглядно демонстрирующий разницу в ценах котлеты с булочкой в разных странах мира", — полагает экономист.

Согласно такому подходу, топ-5 стран с наибольшей пенсией будет выглядеть следующим образом:

Кувейт — 190 704 руб; Объединенные Арабские Эмираты — 179 520 руб; Норвегия — 134 993 руб; Швейцария — 124 525 руб; Финляндия — 107 376 руб.

"Россия же с ее средней пенсией в 15,851 руб. (по данным Росстата на конец 2021 года) займет скромное 41 место — аккурат между Болгарией (16 597 руб.) и Бразилией (15 487 руб.)", — подсчитал Кузнецов.

Второй подход предусматривает сравнение пенсий по относительным значениям.

"Представим себе человека, который еще вчера работал, а сегодня он — уже пенсионер, не имеющий иных доходов. Еще вчера он жил на зарплату, а с сегодняшнего дня только на одну свою пенсию. Насколько снизится уровень дохода, следовательно, и уровень жизни такого человека? Для этого нужно сравнить размер пенсии с заработной платой", — отмечает эксперт. Пособия для богатых: кому и зачем платит государство

Исходя из такого подхода, то топ-5 стран, в которых пенсия максимально приближена к зарплате будет выглядеть так:

Греция — 68%; Кувейт — 58%; Япония и Объединенные Арабские Эмираты — 57%; Канада — 55%; Израиль — 51%.

При этом Россия, в которой пенсия покрывает 29% заработной платы, оказывается на 22 месте, причем "в достаточно приличной компании — такое же покрытие обеспечивается в Швеции, Австралии и Венгрии". По таким подсчетам, мы всего лишь на 1% ниже, чем Великобритания (30%) и всего на 2% ниже, чем Швейцария, Австрия и Франция (31%).

Означает ли это что в нашей пенсионной системе все хорошо? Увы, нет, говорит эксперт. "Сегодня в России пенсионеры составляют 29,4% всего населения. Причем с начала 2010-х годов наблюдался устойчивый тренд на увеличение числа получателей пенсий. Тренд изменился в сторону снижения в "ковидные годы", но все равно можно прогнозировать рост доли пенсионеров среди населения (по некоторым оценкам к 2050 году она составит 35%). Естественно, что это значительно увеличит нагрузку на трудоспособное население", — заключил Кузнецов.