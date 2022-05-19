МОСКВА, 19 мая — ПРАЙМ. Порой бывает сложно разобраться, отдавать ли предпочтение оригинальному бренду, который в разы дороже или можно сэкономить, приобретая воспроизведенный препарат (дженерик). Как и когда это лучше сделать, рассказывает агентству "Прайм" и. о. завкафедрой фармакологии СПбГУ, профессор СПбГУ Карина Ленская. Врач разъяснил, чем опасно пониженное давление

Дженериками принято называть те лекарственные средства, на которые закончился срок патентной защиты, но действующее вещество не отличается от оригинального бренда ни механизмом действия, ни фармакотерапевтическим эффектом.

Многие производители оригинальных лекарств используют свои производственные мощности для производства качественных аналогов, которые наделены той же эффективностью, но обладают меньшей стоимостью.

"Кажется, что можно спокойно экономить на лечении, отдавая предпочтение неоригинальным лекарственным средствам, обладающим терапевтической эквивалентностью, равной оригиналу. Однако не все так просто", — предупреждает фармаколог.

Действующее вещество ЛС, то есть, субстанция, играет основную роль в эффективности того или иного препарата. "Иногда производители дженериков нивелируют качество субстанции, что напрямую связано со снижением эффективности. Так, например, некачественные субстанции становятся терапевтически неэквивалентны оригиналу и при хранении не только теряют эффективность, но и могут вызывать токсические эффекты из-за образующихся в процессе хранения побочных веществ", — отмечает эксперт.

Часто производители "грешат изменением и вспомогательных компонентов ЛС, что может напрямую снизить фармакотерапевтическую активность". "Так, в клопидогреле есть скользящий вспомогательный агент — стеарат магния, который часть компаний добавляет в субстанцию ЛС, а часть нивелируют данный агент, что снижает эффективность препарата", — говорит Ленская.

Кроме того, субстанция может содержать большее количество примесей, что усиливает частоту выявляемости и тяжести течения побочных эффектов препарата.

Бывают, по словам фармаколога, случаи, когда у дженериков кинетические параметры, влияющие на эффективность лекарства "путем создания колебаний терапевтической концентрации в крови, отличаются, что нивелирует эффект и является недопустимым, например, при приеме противоэпилептических препаратов". Врач сказала, что нужно проверять каждый год, даже если ничего не болит

Правильно подобрать терапию может только врач, опираясь на специфическую, понятную профессионалу, информацию о назначаемом ЛС. Некоторыми особенностями дженерика можно пренебречь, тем самым сэкономив, так как их отличия от оригинала не повлияют на терапию. "Однако часть оригинальных препаратов превосходят дженерики, и назначать их более рационально, но это тоже решает лечащий врач.

Пациент не может самостоятельно определить возможность применения оригинального или воспроизведенного препарата, так как не в состоянии критически оценить их терапевтическую эквивалентность", — резюмировала эксперт. Помните об этом и будьте здоровы!