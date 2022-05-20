МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ. Главная причина двухмесячного укрепления рубля — превышение предложения валюты над спросом. Балансировка рынка возможна благодаря корректировке какого-то из этих факторов или обоих сразу, рассказал агентству "Прайм" ведущий аналитик отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции" Олег Сыроваткин. Эксперт рассказал, что выбьет почву из-под ног доллара

"Ранее Банк России уже смягчил контроль за движением капитала путем увеличения лимитов на переводы денег за рубеж и дважды снизил ключевую ставку. Дальнейшее смягчение мер валютного контроля и контроля за движением капиталов может оказать давление на рубль", — считает аналитик.

Вместе с тем, доллары и евро, ограничения на продажу которых по-прежнему сохраняются — наиболее востребованные россиянами валюты. Доля продажи других валют и, как следствие, их влияние на валютный рынок ограничены. Спрос на валюту могло бы подстегнуть увеличение импорта, однако пока этого не происходит.

"Поэтому значительного ослабления рубля ждать не стоит — колебания если и произойдут, то незначительные. Серьезными они будут лишь при снижении нормы обязательной продажи валютной выручки, которая уменьшит приток валюты на Мосбиржу. Это может произойти как директивным, так и естественным путем, например, за счет сокращения физического объема продажи нефти и газа, которые приносят отечественным компаниям основную часть выручки, или из-за снижения цен на них", — прогнозирует он.

По мнению Сыроваткина, при снижении экспортной выручки на 20-30% в долларовом выражении доллар/рубль вполне может сдвинуться в диапазон 83-100 рублей за доллар.