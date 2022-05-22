Адвокат Миронов рассказал о признаках того, что вашу квартиру хотят ограбить
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Наступает дачный период, период более или менее долгого отсутствия городских жителей в своих квартирах. Следовательно, повышается риск того, что в вашу квартиру попытаются проникнуть злоумышленники, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов.
Как правило, квартирные кражи не совершаются спонтанно, к ним готовятся. Заметить таковую подготовку на практике весьма сложно, ведь действия преступников — зачастую профессиональны. Но состоят они всегда в том, чтобы определить целесообразность проникновения в жилище, наиболее безопасное время и способ совершения преступления, и то, каким образом лучше всего скрыться с похищенным, добавляет он.
"Чтобы определить время преступления, чаще всего используется наблюдение за квартирой и за постоянно там проживающими людьми", — рассказывает Миронов.
"Соответственно, если, выходя из квартиры или из подъезда вы встречаете лиц, которых ранее никогда не видели, следует проявить бдительность", — предупреждает эксперт.
Если в дверь или домофон позвонили, но после отклика никого не оказалось, то это тоже повод повысить внимательность. Также вас должен насторожить и неожиданный визит коммунальных или социальных служб, особенно если такие визиты повторялись.
"Если квартира расположена на верхних этажах, то нужно обращать внимание на открытый вход на чердак, а также на присутствие людей не только на крыше дома, где расположена квартира, но и на крышах соседних домов, откуда могут вести наблюдение как за квартирой, так и за окружающей обстановкой в целом. Следует признать, что "форточники" — великолепные скалолазы, и самый высокий этаж для них — не помеха", — говорит Миронов.
Конечно же, нужно помнить, что пропажа ключей может быть "не только результатом личной невнимательности, но и явным свидетельством о подготовке к хищению ценностей из квартиры".
По мнению адвоката, не должны оставаться без внимания и внезапно возникшие проблемы с замком или участившиеся "сработки" охранной сигнализации.
Наличие меток на входной двери или почтовом ящике — также весьма тревожный сигнал, утверждает специалист. При этом метки могут быть самыми разными — от повешенного на входной ручке рекламном буклете до совершенно незаметного волоса или щепки между дверью и проемом.
"Как ни прискорбно об этом говорить, но порой следует обращать внимание и на свое каждодневное окружение. Если обычно молчаливый коллега по работе вдруг проявляет интерес к вашим планам на выходные, если приятели сына – подростки интересуются, как в вашей семье принято хранить деньги или золотые изделия, то не исключено что и то, и другое — это элементарная подготовка к преступлению", — считает Миронов.
Однако порой не меньше внимания требует и собственное неосмотрительное поведение — не нужно никого провоцировать на совершение противоправных действий.
"Не храните по месту жительства крупных денежных сумм, не распространяйтесь излишне о имуществе в доме и о подарках супруге. Помните, что мы сами делаем наш дом нашей крепостью", — заключил юрист.
https://1prime.ru/exclusive/20220522/836918429.html