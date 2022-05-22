МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Наступает дачный период, период более или менее долгого отсутствия городских жителей в своих квартирах. Следовательно, повышается риск того, что в вашу квартиру попытаются проникнуть злоумышленники, рассказывает агентству "Прайм" заведующий филиалом московской коллегии адвокатов "Защита" Анатолий Миронов. Пользователей научили, как обезопасить свой смартфон на случай кражи

Как правило, квартирные кражи не совершаются спонтанно, к ним готовятся. Заметить таковую подготовку на практике весьма сложно, ведь действия преступников — зачастую профессиональны. Но состоят они всегда в том, чтобы определить целесообразность проникновения в жилище, наиболее безопасное время и способ совершения преступления, и то, каким образом лучше всего скрыться с похищенным, добавляет он.

"Чтобы определить время преступления, чаще всего используется наблюдение за квартирой и за постоянно там проживающими людьми", — рассказывает Миронов.

"Соответственно, если, выходя из квартиры или из подъезда вы встречаете лиц, которых ранее никогда не видели, следует проявить бдительность", — предупреждает эксперт.

Если в дверь или домофон позвонили, но после отклика никого не оказалось, то это тоже повод повысить внимательность. Также вас должен насторожить и неожиданный визит коммунальных или социальных служб, особенно если такие визиты повторялись.

"Если квартира расположена на верхних этажах, то нужно обращать внимание на открытый вход на чердак, а также на присутствие людей не только на крыше дома, где расположена квартира, но и на крышах соседних домов, откуда могут вести наблюдение как за квартирой, так и за окружающей обстановкой в целом. Следует признать, что "форточники" — великолепные скалолазы, и самый высокий этаж для них — не помеха", — говорит Миронов.

Конечно же, нужно помнить, что пропажа ключей может быть "не только результатом личной невнимательности, но и явным свидетельством о подготовке к хищению ценностей из квартиры". Россиян предупредили о новой валютной афере мошенников

По мнению адвоката, не должны оставаться без внимания и внезапно возникшие проблемы с замком или участившиеся "сработки" охранной сигнализации.

Наличие меток на входной двери или почтовом ящике — также весьма тревожный сигнал, утверждает специалист. При этом метки могут быть самыми разными — от повешенного на входной ручке рекламном буклете до совершенно незаметного волоса или щепки между дверью и проемом.

"Как ни прискорбно об этом говорить, но порой следует обращать внимание и на свое каждодневное окружение. Если обычно молчаливый коллега по работе вдруг проявляет интерес к вашим планам на выходные, если приятели сына – подростки интересуются, как в вашей семье принято хранить деньги или золотые изделия, то не исключено что и то, и другое — это элементарная подготовка к преступлению", — считает Миронов.

Однако порой не меньше внимания требует и собственное неосмотрительное поведение — не нужно никого провоцировать на совершение противоправных действий.

"Не храните по месту жительства крупных денежных сумм, не распространяйтесь излишне о имуществе в доме и о подарках супруге. Помните, что мы сами делаем наш дом нашей крепостью", — заключил юрист.