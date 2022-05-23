МОСКВА, 20 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. За несмолкающей критикой ЕС в адрес российского "Газпрома" и России в целом практически незаметно для широкой аудитории окупился "Северный поток — 2", а продажи газа китайским заказчикам существенно выросли. "Осталось полгода". Власти подсчитали, когда газ начнет дешеветь

"ПОТОК" ОКУПИЛСЯ

Прибыль "Газпрома" позволила еще до конца 2021 года полностью окупить затраты на проект "Северный поток — 2", обошедшийся России в 10 млрд долларов, утверждает французская Les Echos.

Трубопровод на дне Балтийского моря, допускает журналист издания, вероятно, никогда не будет введен в эксплуатацию из-за санкций Евросоюза. Однако инвестиции уже окупились благодаря высоким ценам на природный газ.

Кроме того, за поставленное в Европу в текущем году "голубое топливо" (не считая нефть, уголь и другое сырье) Россия может получить рекордные 100 млрд долларов, констатирует Les Echos со ссылкой на аналитиков инвестбанка Citi. И это почти вдвое больше, чем получил российский бюджет в 2021 году.

НЕНОРМАЛЬНО

Однако такое положение дел, вне всяких сомнений, не может устроить аппарат чиновников в Брюсселе, давно и последовательно выступающих с жесткой критикой как энергетической политики России в Европе, так и ее действий на мировой арене вообще.

Вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Франс Тиммерманс в интервью эстонскому интернет-изданию ERR раскритиковал идею платы за российский природный газ рублями.

"Договоры очень четкие, договоры говорят о евро и долларах, — заявил он. — Это нормально, но не рубли". При этом еврочиновник не уточнил, ознакомлен ли он с деталями контрактов, по которым "Газпром" поставляет свои объемы в Европу.

Однако в случае отказа платить по новой схеме "никто ничего бесплатно поставлять не будет", заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя демарш финской компании Gasum, отказавшейся пойти на встречу Москве. "Транзита не будет". "Газпром" ответил на шантаж Киева

"Мы не имеем информации обо всех компаниях, с которыми заключены контракты у "Газпрома", — отметил Песков. — Это не наша прерогатива, по деталям нужно спрашивать, конечно же, в "Газпроме".

При этом "Газпром экспорт" официально подтвердил прекращение поставок в Финляндию с утра 21 мая.

ПОСТАВКИ В КИТАЙ ВЫРОСЛИ

На этом фоне экспорт энергоносителей из России в Китай увеличился. В апреле рост составил 75%, превысив 6,4 млрд долларов, сообщил Bloomberg со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.

Но особо примечательно, что за первые четыре месяца 2022 года заметно выросли поставки китайским заказчикам российского сжиженного природного газа (СПГ): на 15% относительно января — апреля 2021 года, до 1,43 млн тонн. Более того, с учетом роста цен стоимость СПГ из России, поставленного в Китай, выросла почти в два с половиной раза, до 1,32 млрд долларов. НАТО на грани раскола: к чему готовят Россию

КНР явно настроена на дальнейшее увеличение импорта СПГ. В стране полным ходом идет строительство двух регазификационных терминалов, Pinghu LNG и Wenzhou LNG, а также планируется увеличить мощности уже существующих пяти аналогичных заводов. В итоге мощности страны по регазификации увеличатся еще на 17 млн кубометров в год. Одновременно ведется работа над расширением хранилищ этого продукта.

АЛЬТЕРНАТИВЫ

Европа в этой ситуации, учитывая высокие цены на природный газ на европейском рынке, неспособность ЕС оперативно отказаться от импорта энергоносителя из России и его нехватку в мире в целом, оказывается в уязвимом положении. И выпады в адрес "Газпрома" отдельных европейских политиков, как и демарши отдельных покупателей не способны решить проблему.

Что касается надежных альтернатив российскому газу, то, к примеру, Катар устами шейха Мухаммеда бен Абдулрахмана Аль Тани выразил надежду 20 мая в интервью немецкой ежедневной газете Handelsblatt, что сможет начать поставки СПГ в Германию не раньше 2024 года.

"Мы хотим, чтобы наш американский завод Golden Pass в Техасе, в котором Qatar Energy владеет 70% акций, был готов осуществлять поставки в Германию уже в 2024 году", — заявил он.