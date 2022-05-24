МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. С учетом колоссального санкционного давления действия по усилению курса рубля и ослаблению доллара, предпринятые ЦБ, были эффективными, и это уже сейчас способствует обузданию инфляции. Однако взаимосвязь между динамикой потребительских цен и изменением курса доллара, как мы видим, ослабевает. Об этом рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов. "Осталось полгода". Власти подсчитали, когда газ начнет дешеветь

Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает слабые позиции по отношению к рублю, по крайней мере, пока это регулирование сохраняется.

"В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке. Однако первоначальный шок кризиса пройден, и в краткосрочной перспективе инфляция будет невысокой", — предполагает он.

Несмотря на то, что уровень инфляции в апреле (в годовом исчислении) стал максимальным за последние два десятилетия, рост потребительских цен за последний месяц замедлился. "Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %", — считает экономист.

Ослабление доллара за последний месяц стало беспрецедентным и, казалось бы, разумным объяснением этой тенденции являются серьезные ограничительные меры Центробанка в части контроля над движением капитала, которое, вместе с рекордно высоким профицитом счета текущих операций платежного баланса, сдерживает усиление позиций доллара. Вместе с тем, по мнению эксперта, пока нельзя резко отменять ограничительные меры ЦБ, поскольку это будет шоком и вызовет новый рост цен, а также может усилить экономический спад.

Как подчеркивает специалист, рубль укрепляется к большинству валют — даже к китайскому юаню. В большей степени укрепление курса рубля связано с тем, что экономика "очнулась" после первоначального шока в феврале-марте.

"По мере уменьшения роли доллара в экономике, его влияние на внутренние цены еще больше снизится", — предупреждает Евгений Смирнов.

Вместе с тем, резкое снижение импорта привело к изменению структуры потребления россиян, в котором доля импортных товаров и услуг "достигла исторических минимумов". Первый ценовой шок в феврале-марте был в большей степени обусловлен инфляцией спроса, вызванного ажиотажем на покупку многих товаров. Этот шок был временным и быстро прошел, и именно он показал, что усиление доллара провоцирует инфляцию, — считает экономист.

С другой стороны, многие промежуточные ресурсы для отечественного производства ранее поставлялись из-за рубежа, а теперь этих источников поставок нет. Многие компании, еще располагая некоторыми запасами оборудования и компонентов, которые они раньше импортировали, будут испытывать все больший их дефицит.

"Поэтому эти товары придется поставлять из альтернативных стран, в том числе за счет параллельного импорта, но в любом случае это будет дороже и усилит рост потребительских цен, но, вероятно, к концу года", — заключил Смирнов.