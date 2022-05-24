Эксперт Смирнов: зависимость экономики от доллара падает, поэтому цены меньше от него зависят
МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. С учетом колоссального санкционного давления действия по усилению курса рубля и ослаблению доллара, предпринятые ЦБ, были эффективными, и это уже сейчас способствует обузданию инфляции. Однако взаимосвязь между динамикой потребительских цен и изменением курса доллара, как мы видим, ослабевает. Об этом рассказывает агентству "Прайм" профессор кафедры мировой экономики и международных экономических отношений Государственного университета управления Евгений Смирнов.
Если рассматривать доллар как особый товар, то его подверженность жесткому регулированию означает слабые позиции по отношению к рублю, по крайней мере, пока это регулирование сохраняется.
"В отношении потребительских цен такого регулирования нет, и их динамика теоретически может быть агрессивнее изменений на валютном рынке. Однако первоначальный шок кризиса пройден, и в краткосрочной перспективе инфляция будет невысокой", — предполагает он.
Несмотря на то, что уровень инфляции в апреле (в годовом исчислении) стал максимальным за последние два десятилетия, рост потребительских цен за последний месяц замедлился. "Таким образом, есть все основания предполагать, что годовой уровень инфляции будет ниже 20 %", — считает экономист.
Ослабление доллара за последний месяц стало беспрецедентным и, казалось бы, разумным объяснением этой тенденции являются серьезные ограничительные меры Центробанка в части контроля над движением капитала, которое, вместе с рекордно высоким профицитом счета текущих операций платежного баланса, сдерживает усиление позиций доллара. Вместе с тем, по мнению эксперта, пока нельзя резко отменять ограничительные меры ЦБ, поскольку это будет шоком и вызовет новый рост цен, а также может усилить экономический спад.
Как подчеркивает специалист, рубль укрепляется к большинству валют — даже к китайскому юаню. В большей степени укрепление курса рубля связано с тем, что экономика "очнулась" после первоначального шока в феврале-марте.
"По мере уменьшения роли доллара в экономике, его влияние на внутренние цены еще больше снизится", — предупреждает Евгений Смирнов.
Вместе с тем, резкое снижение импорта привело к изменению структуры потребления россиян, в котором доля импортных товаров и услуг "достигла исторических минимумов". Первый ценовой шок в феврале-марте был в большей степени обусловлен инфляцией спроса, вызванного ажиотажем на покупку многих товаров. Этот шок был временным и быстро прошел, и именно он показал, что усиление доллара провоцирует инфляцию, — считает экономист.
С другой стороны, многие промежуточные ресурсы для отечественного производства ранее поставлялись из-за рубежа, а теперь этих источников поставок нет. Многие компании, еще располагая некоторыми запасами оборудования и компонентов, которые они раньше импортировали, будут испытывать все больший их дефицит.
"Поэтому эти товары придется поставлять из альтернативных стран, в том числе за счет параллельного импорта, но в любом случае это будет дороже и усилит рост потребительских цен, но, вероятно, к концу года", — заключил Смирнов.
https://1prime.ru/exclusive/20220524/836962812.html