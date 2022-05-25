МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Западные эксперты ожидают обострения нехватки природного газа на мировом рынке уже в 2022 году. А реальные издержки Европы, связанные с отказом от российского трубопроводного топлива, в действительности могут оказаться существенно выше ожидаемых. К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"

ВПЕРЕДИ — ДЕФИЦИТ

На мировом рынке сжиженного природного газа (СПГ) предстоящей зимой ожидается рекордный дефицит, сообщает Bloomberg. Покупатели сейчас торопятся приобрести достаточные объемы этого продукта заранее.

Конкуренция за СПГ резко выросла после стратегического решения ЕС сократить закупки трубопроводного газа из России, напоминает издание. Кроме того, ожидается укрепление спроса на СПГ в Китае, где вспышка коронавируса может пойти на спад во второй половине 2022 года.

Обычно запасы на зиму формируются в летние месяцы. Однако в текущем году пополнение хранилищ природного газа явно началось раньше, замечает Bloomberg. Для примера, заказчики в Южной Корее и Японии уже договариваются о поставках объемов до начала 2023 года включительно.

При этом глобальный спрос на СПГ в текущем году составит 436 млн тонн, а предложение — всего 410 млн тонн, прогнозирует норвежская аналитическая компания Rystad Energy. Потребление продукта за последнее десятилетие существенно увеличилось, и этот фактор стимулировал строительство новых заводов по сжижению. Однако ввод в эксплуатацию большинства мощностей ожидается только после 2024 года.

АЗИЯ СНОВА В ДЕЛЕ

Трейдеры разворачивают танкеры с СПГ, направлявшиеся в Азию, в Европу, где цены в настоящее время привлекательнее. Однако не следует обольщаться, предупреждает S&P Global Commodity Insights: в мире недостаточно мощностей по сжижению, так что Европа пребывает в жесткой конкуренции с Азией за СПГ.

А Wood Mackenzie указывает, что спрос в Китае ослаблен в настоящее время из-за локдаунов и замедления экономического роста, но с началом зимы заказчики в Европе и Северной Азии (в Китае, Японии и Южной Корее) начнут активно конкурировать за объемы. Польша отказалась от российского газа и хочет лишиться норвежского

Уже сейчас, в мае, наблюдается усиление конкуренции со стороны азиатских покупателей за партии СПГ для летнего пополнения запасов, соглашается Reuters. Импорт этого продукта в Европу в январе — апреле 2022 года, судя по информации аналитической компании Refinitiv, увеличился на 58% относительно аналогичного периода прошлого года и достиг рекордного максимума, 45,27 млн тонн. В мае, как ожидается, будет ввезено около 10,96 млн тонн, что является минимальным с начала 2022 года показателем в пересчете на отдельный день месяца.

Европейские хранилища природного газа уже заполнены в значительной степени, а трубопроводные поставки из России продолжаются. В этой ситуации поставки СПГ в Европу в ближайшие месяцы, по всей видимости, сократятся.

В свою очередь, импорт в Азию в мае текущего года, как ожидается, вырастет до 20,46 млн тонн с 19,82 млн тонн. Поставки за первые четыре месяца 2022 года сократились на 8,9% относительно аналогичного периода, до 88,05 млн тонн. Основной причиной стало сокращение импорта СПГ в Китай на 17,3% в сравнении с аналогичным показателем в январе — апреле прошлого года, до 21,59 млн тонн. Однако сейчас уже наблюдаются признаки восстановления спроса со стороны китайских заказчиков, и поставки СПГ в КНР в мае, по оценке Refinitiv, достигнут максимума с начала года, 5,39 млн тонн.

А для роста поставок есть основания. Температура воздуха во многих странах Азии уже превышает привычные показатели, и кондиционеры в регионе потребляют все больше электроэнергии. В связи с этим потребители, вероятнее всего, будут интересоваться дополнительными спотовыми партиями СПГ.

В перспективе увеличится спрос на данный продукт в Индии, ожидает издание India Times.

ОПАСНЫЕ АМБИЦИИ

Европейские амбиции по отказу от российского газа в пользу СПГ из альтернативных источников сталкиваются с серьезным препятствием, отмечает Bloomberg.

В Европе обозначены планы по строительству новых регазификационных терминалов, однако их введение в эксплуатацию начнется не раньше ближайшей зимы. Кроме того, потребуются газопроводы, позволяющие доставить газ с европейского побережья в страны Восточной Европы, которые на данный момент безальтернативно зависят от российского трубопроводного энергоносителя.

Более того, оценка Еврокомиссией (ЕК) расходов, необходимых для отказа от российских энергоресурсов в рамках плана REPowerEU, может оказаться несостоятельной, допускают аналитики норвежской консалтинговой фирмы Rystad Energy. По их подсчетам, увеличение доли возобновляемой энергии до 45% к 2030 году потребует не менее 1 трлн евро новых инвестиций, тогда как глава ЕК оценила эту сумму в 300 млрд евро. США попросили заклятого врага сыграть партию против России

Для достижения поставленных целей, как полагают эксперты, потребуются дополнительные вложения, в том числе, в развитие сетей и аккумуляторных батарей для обеспечения стабильного энергоснабжения.

В компании подчеркнули, что план предполагает ввод 320 ГВт солнечной фотоэлектрической энергии к 2025 году и почти 600 ГВт к 2030 году с целью замещения потребности в 9 млрд кубометров природного газа.