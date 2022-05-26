МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс любой валюты строится на основе спроса и предложения, и курс рубля в данном случае — не исключение. На данный момент он находится под влиянием сразу нескольких факторов. Прежде всего, это снижение доли импорта, связанное как с ограничением на ввоз некоторых товаров в страну, так и с нарушением логистических цепочек. Это не позволяет российским импортерам сохранить объем зарубежных поставок в страну в прежних масштабах. Официальной статистики нет, но по некоторым оценкам, объем импорта в апреле мог сократиться почти на 50%. В результате мы видим резкое сокращение спроса на валюту со стороны российских импортеров. Об этом рассказал агентству "Прайм" начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

Он напомнил, что Россия продолжает экспортировать за рубеж большой объем сырьевых товаров, не попавших под санкции. При этом цены на сырье сейчас очень высокие, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на существенном уровне, даже несмотря на дисконты при продаже, подчеркнул Карпунин.

"Согласно мартовской директиве Минфина все это время экспортеры были обязаны продавать 80% валютной выручки, в результате чего предложение доллара на российском рынке оказалось очень высоким даже несмотря на недавние послабления от регулятора", отметил он.

Аналитик также акцентировал внимание на том, что в марте были введены особые меры валютного контроля со стороны Центробанка. Для российских компаний и физических лиц был введен целый ряд ограничений, направленных на предотвращение оттока капитала. К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"

"Все эти факторы в сочетании с западными санкциями многократно сократили "функционал" долларов и евро — этими валютами сейчас сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, для компаний их рискованно инвестировать в другие страны. В то же время ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране", объяснил Карпунин.