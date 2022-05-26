МОСКВА, 26 мая — ПРАЙМ. Курс укрепившегося рубля как бы вернулся на несколько лет назад, но финансовая система в стране и мире уже изменилась, и до конца года нацвалюта России будет кататься на "американских горках", считает управляющий директор по макроэкономическому анализу и прогнозированию рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

"Скорее всего, не надо обольщаться, что рубль опять крепнет, что мы вернулись в 2015 год. Нет, мы не вернулись, потому что это другой рубль, другой доллар, другая архитектура валютной системы", — заявил Табах, выступая на всероссийской конференции НАПКА.

"Американские горки" в отношении курса рубля будут продолжаться до конца года. Опять же, не буду удивлён, если прогнозы аналитиков насчёт среднего курса в этом году в районе 70, которые давались в конце 2021 года, окажутся вполне правдивыми", — отметил он.

Кроме того, нужно рассчитывать на падение доходов населения, однако не такое большое, как закладывалась, а также на инфляцию меньшую, чем прогнозировалось в начале года. В то же время средняя безработица скорее всего вырастет примерно до 6%, добавил эксперт.

Рубль уже как бы начал оправдывать это прогноз. Если накануне в ходе торгов на Московской бирже курс доллара опускался до 55,80 рубля, а евро – до 57,10 рубля (минимумов с февраля 2018 и с июня 2015 года соответственно), то сегодня нацвалюта РФ перешла к резкому падению стоимости — курс доллара расчетами "завтра" на 13.40 мск растёт на 4,24 рубля по отношению ко вчерашнему закрытию, до 63,57 рубля, евро — почти на 5 рублей, до 65,60 рубля.