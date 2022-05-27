МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. США, скорее всего, лишат Россию генеральной лицензии по выплате внешнего долга после 25 мая. Это может привести к техническому дефолту по долларовым платежам, во всяком случае юридически. Такое мнение высказал в беседе с агентством "Прайм" инвестиционный стратег УК "Арикапитал" Сергей Суверов. США пытаются обеспечить России технический дефолт

Эксперт объяснил, что на данный момент у России есть средства на выплату долгов (общий долг по внешним облигационным займам — около 39 миллиардов долларов), что связано с рекордным торговым профицитом. Также, добавил он, несмотря на заморозку резервов Центробанка в размере примерно 300 миллиардов долларов, есть желание платить.

"То есть, это искусственный дефолт, но США скорее всего преследуют в большей степени политические цели. Дефолт России станет признанием эффективности санкций и давления на страну. В ответ Россия, вероятно, заплатит рублями и пойдет в международные суды с исками о неправомерности дефолта", — считает Суверов.

По мнению инвестстратега, в российской экономике ситуация вряд ли изменится, так как рынок внешних займов и без того закрыт для России из-за санкций, и скорее всего на долгие годы.

"Нам придётся в основном опираться на внутренние источники финансирования и займы незападного мира, в частности от китайцев. Новости о возможном техническом дефолте после их появления не повлияли и на курс рубля", — сказал Суверов.

Эксперт также добавил, что сегодня в действиях обычно прагматичных американцев политика берет вверх над коммерческими интересами, так как без выплат могут остаться финансовые институты США, инвестировавшие в российские внешние долги.