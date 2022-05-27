МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль нашел сопротивление около 60 рублей за доллар и может начать слабеть к доллару. Пока уровнем, до которого рубль может ослабнуть, является отметка 70 рублей за доллар. Об этом рассказал "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов. Найдено объяснение неожиданному развороту рубля

Центральный банк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 б.п. до 11%.

По мнению эксперта, после снижения ключевой ставки экономическая активность в России должна начать расти, а, значит, понадобится увеличить импорт. Повысится спрос на валюту и рубль будет слабеть, добавил он.

"Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту", — подытожил Тузов.