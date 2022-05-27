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2022
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Аналитик назвал отметку, о которую "споткнется" рубль
Эксклюзив
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Рубль нашел сопротивление около 60 рублей за доллар и может начать слабеть к доллару. Пока уровнем, до которого рубль может ослабнуть, является отметка 70 рублей за доллар. Об... ПРАЙМ, 27.05.2022
эксклюзив, валюта, рынки, новости, курс рубля, артем тузов, ик "универ капитал", курс доллара
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Татьяна Шмелева
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МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ. Рубль нашел сопротивление около 60 рублей за доллар и может начать слабеть к доллару. Пока уровнем, до которого рубль может ослабнуть, является отметка 70 рублей за доллар. Об этом рассказал "Прайм" исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.
Центральный банк на внеочередном заседании снизил ключевую ставку на 3 б.п. до 11%.
По мнению эксперта, после снижения ключевой ставки экономическая активность в России должна начать расти, а, значит, понадобится увеличить импорт. Повысится спрос на валюту и рубль будет слабеть, добавил он.
"Объемы торгов долларом на Московской бирже растут последние две недели и увеличились в два раза, с 250 до 600 миллиардов в неделю. Явно виден появившийся спрос на валюту", — подытожил Тузов.