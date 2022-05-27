МОСКВА, 27 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Западные агентства сообщают о намерении Китая купить всю нефть сорта ВСТО, отгружаемую в порту Козьмино. Санкции коллективного Запада не могут помешать поставкам по трубопроводу. Китай существенно увеличил закупки российской нефти в первой половине мая. В итоге прогноз вице-премьера Александра Новака по поводу снижения добычи нефти из-за санкций более оптимистичный, чем прогноз Минэкономразвития. Перелом. На Западе обнаружили "слабое место" в санкциях

КИТАЙ ЗАБЕРЕТ ВСЕ

Китай наращивает импорт нефти из России, несмотря на трудности, которые возникают у российских экспортеров с фрахтом нефтеналивных судов из-за санкций со стороны коллективного Запада во главе с США. По сообщениям западных агентств, для перевозки российской нефти из порта Козьмино используются небольшие суда, которые доставляют нефть в южнокорейский порт Йосу. В этом порту сырье перегружается на большие танкеры для последующей доставки в Китай.

Такой способ поставок ведет к увеличению транспортных расходов, но позволяет обойти санкции. Россия располагает значительным количеством малых и средних нефтеналивных судов, что позволяет частично компенсировать нехватку крупных нефтяных танкеров. Потребители в Китае заинтересованы покупать нефть в Козьмино, поскольку она предлагается с большой скидкой.

Расположенный на побережье Японского моря порт Козьмино является конечным пунктом магистрального нефтепровода Восточная Сибирь — Тихий океан (ВСТО). Установленная пропускная способность ВСТО на участке Тайшет — Сковородино составляет 80 млн т/г, на участке Сковородино — Козьмино — 50 млн т/г. Нефть в ВСТО поступает с месторождений Западной и Восточной Сибири. Основной поставщик — "Роснефть", крупнейшая российская нефтяная компания.

САНКЦИИ НЕ ПОМЕХА ДЛЯ ПОСТАВОК ПО ВСТО

Трубопроводные поставки нефти осуществляются по ответвлению Сковородино — Мохэ мощностью 30 млн т/г. По этому маршруту нефть в Китай поставляет "Роснефть" в соответствии с долгосрочным контрактом с CNPC — крупнейшей китайской нефтяной компанией. По ВСТО также снабжаются сырьем два российских НПЗ на Дальнем Востоке — в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре. Остальные объемы экспортируются через порт Козьмино в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) — в основном в Китай.

По трубопроводу ВСТО осуществляются масштабные поставки нефти из России в восточном направлении вопреки санкциям со стороны коллективного Запада.

Основными покупателями являются нефти сорта ВСТО независимые китайские НПЗ, расположенные в провинции Шаньдун, которые на Западе пренебрежительно называют "самоварами". Однако многие из этих "самоваров" прошли модернизацию и стали высокотехнологичными нефтеперерабатывающими предприятиями. Нефть сорта ВСТО пользуется большим спросом со стороны "самоваров", поскольку является легкой и малосернистой, что позволяет добиться высокой рентабельности переработки.

"Китай в этом месяце намерен приобрести почти все объемы нефти сорта ВСТО, который часто идет в такие страны, как Республика Корея и Япония, благодаря близкому расстоянию и удобной логистике", — сообщает агентство Bloomberg.

По данным "Транснефти", компании-оператора трубопровода ВСТО, экспорт нефти в страны АТР через порт Козьмино в 2021 году вырос на 6,7% по сравнению с годом ранее, достигнув 35,1 млн т. Это рекордный показатель за 12 лет работы порта. С конца декабря 2009 года по начало 2022 года в Козьмино было отгружено 3 182 танкерных партии нефти совокупным объемом 320,3 млн т. "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Китай был и остается основным покупателем нефти сорта ВСТО. В прошлом году 80% нефти, отгруженной в Козьмино, приобрели китайские нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании — и независимые, и государственные. Другими импортерами ВСТО стали: Япония — поставки составили 7%, США — 6%, Южная Корея — 4%, Малайзия — 2% и Сингапур — 1%.

КУРС НА ВОСТОК И НА ЮГ

Из-за санкций со стороны США и их вассалов российские компании вынуждены перенаправить экспортные потоки с западного направления в страны Юго-Восточной и Южной Азии. Китай и Индия — второй и третий крупнейшие импортеры нефти в мире — увеличивают закупки танкерных партий российской нефти, на которые предоставляются большие скидки.

По предварительным данным, экспорт нефти из России, включая транзитные объемы, в страны Дальнего зарубежья с 1 по 15 мая снизился в годовом исчислении на 2,2% — до 651,2 тыс. т/сут. (4,75 млн барр./сут.).

Экспорт морским транспортом в первой половине мая 2022 года снизился относительно того же периода прошлого года на 2,7% — до 422,8 тыс. т (3,09 млн барр./сут.), поставки трубопроводным транспортом сократились на 1,6% — до 228,4 тыс. т. (1,67 млн барр./сут.)

Однако Китай за указанный период увеличил импорт российской нефти на 5,4% — до 119,2 тыс. т/сут. (870,2 тыс. барр./сут.).

Поставки российской нефти в Китай могут значительно вырасти, если 1 июня будут отменены ограничения, введенные в ряде регионов и городов страны, включая Шанхай. Кроме того, ряд экспертов уверены, что поставки нефти в Китай существенно вырастут в случае решения логистических проблем, связанных с отгрузкой нефти сорта Urals из балтийских и черноморских портов России.

НОВАК: ДОБЫЧА СНИЗИТСЯ МЕНЬШЕ, ЧЕМ ПРОГНОЗИРУЕТ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ

Россия успешно преодолевает трудности, возникшие после введения санкций со стороны коллективного Запада. Поставки российской нефти на мировой рынок сократились, но незначительно по сравнению с тем, на что надеялись в Вашингтоне и Брюсселе. Однако сокращение из-за санкций экспорта российской нефти негативно сказывается на объемах добычи. Польша отказалась от российского газа и хочет лишиться норвежского

Но и здесь все не так плохо, как казалось изначально. Так, Новак прогнозирует снижение в этом году добычи нефти в России до 480-500 млн т — на 5-8% по сравнению с 2021 годом. Прогноз Новака более оптимистичный, чем недавний прогноз Министерства экономического развития, согласно которому добыча снизится на 9,3% по базовому сценарию и на 17,2% по консервативному сценарию.

Какой сценарий в итоге будет реализован, во многом зависит от спроса на российскую нефть со стороны Китая и скорейшего преодоления логистических трудностей, связанных с вывозом энергоносителей. При этом многие эксперты уверены, что высокие цены на энергоносители компенсируют потери валютной выручки из-за снижения добычи.

В прошлом году добыча жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) в России составила 524 млн т (10,48 млн барр./сут.).