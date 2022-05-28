МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Россия может стать не только экспортером энергетического сырья, но и воды. Об этом пока мало говорят, но ее запасы во многих странах постепенно сокращаются, а пополнять их неоткуда, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Глеб Финкельштейн. Пособия для богатых: кому и зачем платит государство

Большие проблемы с водой намечаются у многих густонаселенных стран с относительно сухим климатом.

"Нехватка питьевых ресурсов угрожает Китаю, странам Средней Азии и даже Европе. Последняя потребляет очень много пресной воды, поэтому вопросы по обеспечению могут возникнуть и там", — считает эксперт.

Напротив, Россия обладает значительными запасами пресной воды, которые при желании и возможности могут быть реализованы на экспорт.

Конечно, часть проблем может быть снята, если решить вопросы с очисткой и загрязнениями имеющихся источников. По крайней мере, страны Евросоюза и США стараются активно разбираться с этой проблемой, переходя на возобновляемые источники энергии и активно развивая индустрию электромобилей.

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