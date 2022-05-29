МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индийская компания GAIL готова приобрести российские нефтегазовые активы, принадлежащие западным компаниям, которые приняли решение разорвать экономические связи с Москвой. Несколько крупных европейских и американских нефтегазовых компаний объявили о выходе из всех проектов в России после начала специальной операции российских ВС по демилитаризации и денацификации Украины. Альтернативу российскому газу уводят из-под носа европейцев

"Почему кто-то должен отказываться (покупать российские активы — ред.), если это экономически выгодно", — заявил глава GAIL Манджой Джаин во время пресс-конференции, посвященной итогам деятельности компании в первом квартале.

При принятии решения о покупке принадлежащих западным компаниям активов в России GAIL будет руководствоваться соображениями экономической целесообразности, подчеркнул он.

Индия не поддерживает коллективный Запад, который объявил России тотальную экономическую войну. После начала специальной операции на Украине индийские НПЗ — и государственные, и частные — многократно увеличили импорт российской нефти, которую отказались покупать на Западе. Увеличению импорта способствовали большие скидки на российскую нефть — прежде всего на сорт Urals. "Вы не поверите". Мир разыграл российскую карту наоборот

Зависимость Индии от импорта нефти и газа растет, поэтому индийские компании стремятся приобрести активы за рубежом. Это позволит обеспечить потребности страны в энергоносителях в долгосрочной перспективе.

Для обеспечения потребностей страны в газе в этом году планируется увеличить совокупную мощность терминалов по приему СПГ на 40% — с 42,5 млн т/г до 59,5 млн т/г.

Ранее индийское правительство дало поручение государственным компаниям рассмотреть возможность приобретения российских нефтегазовых активов, которые вынуждены продать западные компании.

GAIL планирует увеличить импорт природного газа. Компания является крупнейшим поставщиком этого топлива на внутренний рынок Индии, располагает развитой системой газопроводов и газораспределительных станций, совместно с другими государственными компаниями владеет тремя терминалами по приему СПГ. Сейчас GAIL переговоры с зарубежными партнерами о заключения 10-летнего контракта на поставку 1 миллиона тонн СПГ в год.

GAIL уже имеет долгосрочный договор на поставку СПГ с Gazprom Marketing & Trading — зарегистрированной в Сингапуре дочерней компанией "Газпрома", которая занимается торговлей СПГ на международном рынке.

В 2021 году Gazprom Marketing & Trading поставил GAIL 2 миллиона тонн СПГ. Планируется увеличить поставки в этом году до 2,5 миллиона тонн, а в следующем до 2,85 миллиона.

ЖЕЛАННЫЙ ПАРТНЕР ИЗ ДРУЖЕСТВЕННОЙ СТРАНЫ

Британская Shell ведет переговоры о продаже своей доли участия в проекте "Сахалин — 2" с рядом индийских компаний, в том числе с GAIL.

После начала спецоперации Shell объявила об уходе из России и списании российских активов на сумму 3,9 миллиарда долларов. Кроме проекта "Сахалин — 2" Shell вместе с "Газпром нефтью" участвует в Гыданском проекте, СП "Салым Петролеум". "Русские нас обыграли". Какое эмбарго страшнее нефтяного

Кроме того, британская компания владела в России сетью АЗС, которая была продана компании "Лукойл". Цена и условия сделки не разглашаются.

Индийские компании могут претендовать на покупку доли Shell в "Сахалин — 2", поскольку Индия является по отношению к России дружественной страной.

Спикер Государственной Думы РФ Владимир Володин предложил пересмотреть соглашение о разделе продукции (СРП) для проекта "Сахалин — 2" и передать доли участия иностранных инвесторов из недружественных стран государству, "Газпрому" или инвесторам из дружественных стран.

При поддержке российских властей GAIL может купить долю Shell в "Сахалин — 2" по очень привлекательной цене, поскольку британская компания уже произвела списание в связи потерей российских активов.

Участие GAIL в проекте будет способствовать развитию экономического сотрудничества между дружественными странами — Россией и Индией — и поможет решить проблему поставки запасных частей, комплектующих и оборудования для СПГ-завода.

Введенные Западом санкции включают запрет на поставку в Россию технологий и оборудования для производства СПГ. Первый в России завод по производству СПГ, построенный в рамках проекта "Сахалин — 2" использует технологию и оборудование американской компании Air Products. GAIL может обеспечить поставку необходимых запасных частей и оборудования, поскольку в Индии для производства СПГ также используется технология и оборудование Air Products.

ПОТЕРИ SHELL В РОССИИ

Акционерами "Сахалин — 2" являются: "Газпром", которому принадлежат 50% плюс 1 акция, Shell владеет 27,5% плюс одна акция, японские Mitsui и Mitsubishi — 12,5% и 10% соответственно.

В 90-е году из-за сложной экономической ситуации России пришлось заключить ряд СРП с зарубежными странами на крайне невыгодных условиях. При этом российские компании были лишены возможности участвовать в проектах, которые реализовывались на условиях СРП. К российской экономике подкралась "неприятная болезнь"

СРП по проекту "Сахалин — 2" было подписано в июне 1994 года и вступило в силу в июле 1996 года. Акционерами проекта стали Shell, которая получила 55% акций, Mitsui и Mitsubishi достались 25% и 20% соответственно.

Ситуация изменилась в 2007 году: при поддержке государства "Газпром" стал мажоритарным акционером "Сахалин — 2", выкупив контрольный пакет акций. Доля всех иностранных участников проекта была урезана вдвое, но Shell осталась оператором проекта.

Участники проекта "Сахалин — 2" разрабатывают шельфовые месторождения: нефтегазоконденсатное Пильтун-Астохское и газоконденсатное Лунское. Совокупные запасы этих месторождений в начале разработки составляли 182,4 миллиона тонн жидких углеводородов (нефти и газового конденсата) и 633,6 миллиарда кубометров природного газа.

В 2009 году в рамках проекта "Сахалин — 2" был построен первый в России завод по производству СПГ мощностью 9,6 млн т/г. После проведения модернизации завода увеличил производство СПГ до 11,6 млн т/г.

Кроме того, на острове создана вся инфраструктура, необходимая для транспортировки и экспорта углеводородов. СПГ и добываемая на шельфе нефть отгружаются потребителям в странах АТР на терминале "Пригородное", расположенном на юге острова Сахалин вблизи города Корсаков.