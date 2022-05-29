МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. На минувшей неделе цены на нефть обновили двухмесячный максимум и устремились к 120 долларам за баррель. Ключевым поддерживающим фактором сейчас выступает сезонный рост спроса. В США стартует высокий автомобильный сезон, когда автомобильный траффик и спрос на бензин резко растут. МЭА ожидает, что к августу спрос на нефть в мире вырастет на 3,6 млн б/с, в то время как возможности роста предложения остаются ограниченными. В США уже сейчас наблюдаются проблемы с доступностью топлива. Цены на бензин и дизельное топливо продаются по рекордным ценам, в то время как администрация пытается смягчить ситуацию, продолжая выпускать на рынок около 650 тыс. б/с из стратегических резервов. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Аналитик назвал "ахиллесову пяту" российской нефти

Он полагает, что на следующей неделе цены на нефть могут продолжить рост и достигнуть $124 за баррель.

"В фокусе внимания будет саммит ЕС 30 31 мая, на котором Еврокомиссия предпримет очередную попытку согласовать эмбарго на российскую нефть. Сложность в том, что Венгрия, обладающая правом вето, требует для себя исключительных условий, на которое Еврокомиссия не может пойти. Судить о перспективах компромисса сложно, будем следить за ситуацией", отметил Галактионов.

В Китае с 1 июня планируется полностью снять все антиковидные ограничения в Шанхае. Несмотря на это, распространение инфекции в Пекине идет прежними темпами. В рамках политики "нулевой терпимости" власти Китая максимально жестко реагируют на подобные вспышки заболевания, так что спрос на топлива в стране, втором крупнейшем потребителе мира, может оставаться подавленным. Это несколько смягчает ситуацию с дефицитом поставок в мире. Аналитик рассказал, чем рубль удивит россиян на следующей неделе

Эксперт также напомнил, что в четверг 2 июня пройдет очередное заседание ОПЕК+.

"Нефтепроизводители почти со 100% вероятностью будут придерживаться прежнего графика увеличения квот на добычу, в рамках которого в следующем месяце альянсу будет разрешено добавить на рынок еще 432 тыс. б/с. Фактически добыча может вырасти, в лучшем случае, на 150 — 200 тыс. б/с, поскольку ощутимые свободные мощности остались только у Саудовской Аравии и ОАЭ", сказал Галактионов.

Он отметил, что на рынок заседания ОПЕК+ почти не влияют, поскольку альянс стабильно отстает от цели по добыче. В апреле это отставание составляло 2,7 млн б/с, напомнил Галактионов.