Эксперт Галактионов: на следующей неделе цены на нефть продолжат рост
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. На минувшей неделе цены на нефть обновили двухмесячный максимум и устремились к 120 долларам за баррель. Ключевым поддерживающим фактором сейчас выступает сезонный рост спроса. В США стартует высокий автомобильный сезон, когда автомобильный траффик и спрос на бензин резко растут. МЭА ожидает, что к августу спрос на нефть в мире вырастет на 3,6 млн б/с, в то время как возможности роста предложения остаются ограниченными. В США уже сейчас наблюдаются проблемы с доступностью топлива. Цены на бензин и дизельное топливо продаются по рекордным ценам, в то время как администрация пытается смягчить ситуацию, продолжая выпускать на рынок около 650 тыс. б/с из стратегических резервов. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Он полагает, что на следующей неделе цены на нефть могут продолжить рост и достигнуть $124 за баррель.
"В фокусе внимания будет саммит ЕС 30 31 мая, на котором Еврокомиссия предпримет очередную попытку согласовать эмбарго на российскую нефть. Сложность в том, что Венгрия, обладающая правом вето, требует для себя исключительных условий, на которое Еврокомиссия не может пойти. Судить о перспективах компромисса сложно, будем следить за ситуацией", отметил Галактионов.
В Китае с 1 июня планируется полностью снять все антиковидные ограничения в Шанхае. Несмотря на это, распространение инфекции в Пекине идет прежними темпами. В рамках политики "нулевой терпимости" власти Китая максимально жестко реагируют на подобные вспышки заболевания, так что спрос на топлива в стране, втором крупнейшем потребителе мира, может оставаться подавленным. Это несколько смягчает ситуацию с дефицитом поставок в мире.
Эксперт также напомнил, что в четверг 2 июня пройдет очередное заседание ОПЕК+.
"Нефтепроизводители почти со 100% вероятностью будут придерживаться прежнего графика увеличения квот на добычу, в рамках которого в следующем месяце альянсу будет разрешено добавить на рынок еще 432 тыс. б/с. Фактически добыча может вырасти, в лучшем случае, на 150 — 200 тыс. б/с, поскольку ощутимые свободные мощности остались только у Саудовской Аравии и ОАЭ", сказал Галактионов.
Он отметил, что на рынок заседания ОПЕК+ почти не влияют, поскольку альянс стабильно отстает от цели по добыче. В апреле это отставание составляло 2,7 млн б/с, напомнил Галактионов.
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