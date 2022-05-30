Аналитик Васильев: рубль может вновь укрепиться до 55 за доллар из-за фундаментальных факторов
МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. С учетом начавшегося на минувшей неделе разворота курса ожидания вновь увидеть доллар по 55 рублей кажутся скорее мечтами. Однако не исключено, что в ближайший месяц мы увидим настоящий "парад валют" — рубль вновь укрепится до отметок в 55 по отношению к доллару и 57 — к евро. Этому будут способствовать сохранение всех основных факторов, которые привели к резкому укреплению российской валюты в последние два месяца, рассказал агентству "Прайм". главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
Главным фактором укрепления рубля, по его словам, является существенный приток валютной выручки в страну от экспорта при одновременном падении спроса на валюту для импорта и зарубежных инвестиций.
Конфликт на Украине поддерживает цены на нефть, газ, зерно, удобрения и другие экспортные товары России вблизи многолетних максимумов. "Не исключено, что в ближайший месяц цены на нефть Brent останутся выше $110 за баррель, а спотовые цены на газ в Европе — выше $800 за тысячу кубометров. Возросшие цены на сырьевые товары во многом компенсируют падение объемов экспорта из-за санкций", — убежден эксперт.
При этом спрос на валюту резко, по мнению Васильева, упал из-за санкционных ограничений — сжался импорт, сократились внешние инвестиции и туристические поездки за рубеж. По оценке Минпромторга, сделанной в конце марта, на восстановление нарушенных цепочек экспортно-импортных поставок может уйти от трех месяцев до полугода. Решение Банка России о резком снижении ключевой ставки поспособствует оживлению импорта, но это не произойдет одномоментно.
"Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить $37,6 миллиардов против сезонной нормы в $7 миллиардов", — рассказал эксперт.
Раньше этот приток валюты, по его словам, компенсировался покупками валюты Минфином в рамках бюджетного правила и оттоком капитала. Однако после введения западных санкций оба этих канала стерилизации валюты закрыты. Пока правительство и ЦБ не придумали другие варианты, рубль может продолжать укрепление.
"Решение Минфина о снижении норматива продажи валютной выручки экспортёрами с 80% до 50% не окажет существенного сдерживающего влияния на укрепление рубля, так как в условиях сохраняющихся рисков заморозки валютных активов российские компании не заинтересованы держать много валюты и сами активно её продают", — пояснил Васильев.
Также в пользу рубля выступает и новая схема оплаты российского газа европейскими потребителями через Газпромбанк, которая фактически эквивалентна 100% продаже валютной выручки.
"Россия взяла стратегический курс на перевод оплаты экспортных товаров с долларов и евро на рубли, что будет повышать спрос на национальную валюту и её стоимость", — убежден эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220530/837001749.html