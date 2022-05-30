МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. С учетом начавшегося на минувшей неделе разворота курса ожидания вновь увидеть доллар по 55 рублей кажутся скорее мечтами. Однако не исключено, что в ближайший месяц мы увидим настоящий "парад валют" — рубль вновь укрепится до отметок в 55 по отношению к доллару и 57 — к евро. Этому будут способствовать сохранение всех основных факторов, которые привели к резкому укреплению российской валюты в последние два месяца, рассказал агентству "Прайм". главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев. Инвестстратег рассказал, как Россия ответит на "долговой шантаж" США

Главным фактором укрепления рубля, по его словам, является существенный приток валютной выручки в страну от экспорта при одновременном падении спроса на валюту для импорта и зарубежных инвестиций.

Конфликт на Украине поддерживает цены на нефть, газ, зерно, удобрения и другие экспортные товары России вблизи многолетних максимумов. "Не исключено, что в ближайший месяц цены на нефть Brent останутся выше $110 за баррель, а спотовые цены на газ в Европе — выше $800 за тысячу кубометров. Возросшие цены на сырьевые товары во многом компенсируют падение объемов экспорта из-за санкций", — убежден эксперт.

При этом спрос на валюту резко, по мнению Васильева, упал из-за санкционных ограничений — сжался импорт, сократились внешние инвестиции и туристические поездки за рубеж. По оценке Минпромторга, сделанной в конце марта, на восстановление нарушенных цепочек экспортно-импортных поставок может уйти от трех месяцев до полугода. Решение Банка России о резком снижении ключевой ставки поспособствует оживлению импорта, но это не произойдет одномоментно.

"Мы ожидаем, что профицит текущего счета платежного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить $37,6 миллиардов против сезонной нормы в $7 миллиардов", — рассказал эксперт.

Раньше этот приток валюты, по его словам, компенсировался покупками валюты Минфином в рамках бюджетного правила и оттоком капитала. Однако после введения западных санкций оба этих канала стерилизации валюты закрыты. Пока правительство и ЦБ не придумали другие варианты, рубль может продолжать укрепление. Аналитик оценил вероятность падения доллара до 55 рублей

"Решение Минфина о снижении норматива продажи валютной выручки экспортёрами с 80% до 50% не окажет существенного сдерживающего влияния на укрепление рубля, так как в условиях сохраняющихся рисков заморозки валютных активов российские компании не заинтересованы держать много валюты и сами активно её продают", — пояснил Васильев.

Также в пользу рубля выступает и новая схема оплаты российского газа европейскими потребителями через Газпромбанк, которая фактически эквивалентна 100% продаже валютной выручки.

"Россия взяла стратегический курс на перевод оплаты экспортных товаров с долларов и евро на рубли, что будет повышать спрос на национальную валюту и её стоимость", — убежден эксперт.