МОСКВА, 30 мая — ПРАЙМ. Речь идет о возможных запретах и ограничениях на поставки зерна. Его дефицит в мире нарастает, и страхом №1 предстоящего сезона "осень-зима" могут стать голод и холод, пояснил агентству "Прайм" доцент кафедры информатики РЭУ им. Г. В. Плеханова Александр Тимофеев. Голод – лучшая приправа. По Европе бродит призрак "зернорубля"

При этом, по его словам, часть стран перепугалась, другая стала на этом зарабатывать. Одни стали закрывать "амбары" впрок, другие продавать продовольствие по невероятным ценам.

Этим, возможно, и объясняется тот факт, что ООН запустила систему отслеживания продовольственной безопасности для Африки Gro Intelligence — интерактивный инструмент, который показывает данные по сельскохозяйственной продукции в режиме реального времени по 49 из 54 африканских стран в открытом доступе. Согласно данным МВФ, в бедных африканских странах тратят до 60% своего бюджета на продукты питания, в странах с развитой экономикой — немногим более 10%.

"За последний год крупные поставщики пшеницы из США в Западную Европу столкнулись с засухой, которая угрожает их урожаю. Китай в результате сильных наводнений прошлой осенью также может столкнуться с худшим за всю историю урожаем", — подчеркнул Тимофеев.

По оценкам Всемирной продовольственной программы, около 49 миллионов человек сталкиваются с чрезвычайным уровнем голода. Основными поставщиками пшеницы в мире традиционно являются Китай, Индия, Россия и Украина. Из-за конфликтов и возможного неурожая многие ввели запрет или квоты на экспорт пшеницы и ряда продуктов. Проблемы усугубляются жаркой погодой и засухой, которые наносят ущерб урожаю.

"На Россию с Украиной приходится около 30% мирового экспорта пшеницы, 29 процентов ячменя, 15 процентов кукурузы и 75 процентов подсолнечного масла", — напомнил эксперт.

Продовольственный рынок России тоже пострадает. По его словам, семена и пестициды — традиционные товары импорта, с которыми стало очень сложно. "Россия может быть самодостаточна в сырье — таком, как зерно и сахар, но она зависит от импорта всего остального — от упаковки до переработанных пищевых продуктов и основных ароматизаторов и ингредиентов", — пояснил эксперт.

Прогноз роста голода связан с сильнейшим приростом населения в африканских странах. А рост числа голодающих на 1% приводит к увеличению миграции на 2%, заключил он.