МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В России с 1 июня будут проиндексированы пенсии неработающих пенсионеров на 10%. Путин поручил повысить пенсии неработающим пенсионерам с 1 июня

Отмечается, что размер прибавки в каждом конкретном случае носит индивидуальный характер. В среднем по стране выплаты увеличатся на 1 760 рублей и составят 19 360 рублей.

Повышение затронет страховые пенсии по старости, пенсии по инвалидности, по потере кормильца, а также выплаты по государственному пенсионному обеспечению и социальных пенсиях.

"По поручению президента пенсии неработающих граждан будут проиндексированы на 10%. Это решение позволит увеличить доходы 35 миллионов неработающих пенсионеров. Все необходимые документы для индексации будут оперативно подготовлены, чтобы Пенсионный фонд уже в июне начал выплаты в увеличенном размере", — комментировал это решение министр труда и социального развития России Антон Котяков.

Получать выплаты уже с учетом индексации россияне начнут с 3 июня, отметили в Пенсионном фонде России.

Индексация выплат с 1 июня затронет не только пенсионеров. На 10% поднимут и социальные выплаты.

Прожиточный минимум в России увеличится до 13 919 рублей. Для трудоспособного населения его размер составит 15 172 рубля, для пенсионеров — 11 970 рублей, для детей — 13 501 рубль.

К величине прожиточного минимума привязан размер ряда пособий и выплат, они также будут проиндексированы. Это выплаты беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки; "детские" пособия (на детей в возрасте 3-7 и 8-17 лет); федеральные и региональные социальные доплаты к пенсиям. Повышение затронет 15 миллионов россиян.

Помимо этого прожиточный минимум используется в качестве критерия нуждаемости при назначении социальных выплат.

Также с 1 июня на 10% проиндексируют минимальный размер оплаты труда (МРОТ), он составит 15 279 рублей.