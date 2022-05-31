МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. В свете резкого понижения ключевой ставки Банком России вопрос ценовой стабильности и стабильности курса рубля становится ещё актуальнее. Снижение ставки ниже недельной годовой инфляции (17,51%, г/г) создает проинфляционные и девальвационные риски. О том, стоит ли покупать валюту сейчас, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Евгений Миронюк. Аналитик рассказал о "параде валют", который всех удивит

Он напомнил, что с момента резкого взлета валютных ставок в марте ряд российских банков из топ-10 по размеру активов успели снизили доходность по валютным вкладам более чем в 3 раза. В то же время возможность выгодно приобрести доллары США, евро, фунты стерлингов на данный момент ограничена из-за значительного спреда (разницы покупки и продажи) в банках.

"Валютообменные операции выгодно совершать через брокерский счёт по биржевому курсу, однако этот способ используют не все граждане — отчасти из-за того, что порой о нем не знают", — отметил эксперт.

Всё же если приобретать иностранную валюту через валютную секцию Мосбиржи или по выгодному банковскому курсу, заработать можно как на курсовой разнице, так и инвестируя в различные инвестиционные продукты, подчеркнул Миронюк. Он привел в пример структурные, предлагаемые рядом крупных российских инвесткомпаний. "Их доходность (при 100% защите капитала) может достигать 5-6% годовых в долларах", отметил эксперт.

Непосредственно курсовая разница на среднесрочном горизонте может принести как прибыль, так и убыток. Но, учитывая порой диаметрально противоположные прогнозы аналитиков, Миронюк считает, что сейчас стоит ориентироваться на прогноз Минэкономразвития.

"Ведомство ждет, что пик укрепления рубля придется на второй квартал, и средний курс за май достигнет 67,6 рублей за доллар, а к концу года курс превысит 76 рублей. Для того чтобы приобрести доллары или евро, не стоит ожидать возможного смягчения валютного законодательства, в частности разрешения приобретения наличной валюты без ограничений", — сказал Миронюк.

К этому моменту иностранная валюта может уже значительно укрепиться, а единственная возможность инвестировать наличные доллары и евро, чтобы оправдать высокую инфляцию в еврозоне и США — перевести их в безналичную форму, объяснил эксперт.