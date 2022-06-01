МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Когда мы инвестируем в актив в валюте, отличной от валюты его базовой оценки, мы как инвесторы всегда будем дополнительно нести риск валютной переоценки. По этой причине с конца февраля инвестиции в золото, рассчитанные в рублях, упали в стоимости в более чем 60%. Однако говорить о том, что инвесторы "разлюбили" золото — не совсем правильно, рассказал агентству "Прайм" доверительный управляющий брокер "Вектор Икс" Евгений Маришин. Почему укрепление рубля вредно и скоро закончится

По его словам, инвестиционная ценность металла не снизилась, даже наоборот. Сократилась доходность таких инвестиций. И то, только в том случае, если вы покупали золото за рубли и продать сможете только за рубли.

Золото, как инвестиционный инструмент, никогда не перестанет быть интересным для инвесторов, подчеркнул он. Тройская унция золота (единица измерения) котируется практически на всех биржах мира в долларах. Это логично, поскольку до недавних пор доллар был крепкой резервной валютой.

Помимо этого, во многих странах существуют способы инвестирования в золото, которые оцениваются и считаются в национальных валютах. Так, в России популярны ОМС — обезличенные металлические счета, которые позволяют инвестировать в металлы без их физической покупки. Нюанс при таком виде инвестирования состоит именно в том, что инвестиции производятся исключительно в рублях, добавил эксперт.

"Если вы рассматриваете золото как объект инвестиций — выбирайте способ покупки непосредственно самого актива (физически), или такой способ, где ваши инвестиции привязаны к цене актива в базовой валюте. Также немаловажно иметь возможность конвертации вашего актива в любую валюту в будущем", — порекомендовал Маришин.