МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Отмена ограничений на покупку наличности до 9 сентября представляется крайне маловероятной, поскольку завоз наличной валюты в Россию приостановлен, и наличности почти нет в банках, пояснил агентству "Прайм" сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский. Эксперт объяснил, зачем скупать безналичные доллары

В случае отмены ограничений сейчас, по его мнению, население почти наверняка бросится покупать доллары, используя их, как защитный инструмент и один из вариантов для хранения сбережений. Причем покупать именно наличную валюту, а не просто конвертировать рубли через банковские приложения или биржу.

Варианты для ослабления рубля, по словам Переславского, есть и другие: запуск на рынок нерезидентов, снижение требований по продаже валютной выручки, ослабление лимитов по переводам за рубеж.

"Всеми этими способами регулятор пытается решить проблему чрезмерного укрепления рубля, попутно применяя снижение ключевой ставки — она уже упала до 11% годовых и будет снижаться и дальше, судя по риторике ЦБ", — подтвердил эксперт.

Но вопрос непосредственно закупки наличности гражданами в тех же объемах, которые были раньше, все равно останется актуальным до того момента, как деньги начнут появляться в кассах банков.

"А это может продлиться и дольше, чем начало осени — далеко не факт, что по мере снижения напряжения вокруг Украины ЕС и США пойдут на то, чтобы восстановить возможность закупок Россией наличных долларов и евро", — считает Переславский.

Если, по его мнению, Центробанк поймет, что проблем и перебоев с наличными не будет или найдутся другие способы пополнения резервов, то ограничения будут постепенно сниматься. Но пока рассчитывать на то, что это произойдет раньше если не 9 сентября, то хотя бы в августе, не стоит.