МОСКВА, 2 июн — ПРАЙМ, Екатерина Акопова. Нагнетание обстановки в отношения между двумя мировыми экономическими гигантами — США и Китаем — вызвано комплексом причин. Одна из них — трения вокруг Тайваня, который китайцы хотят вернуть под свою опеку. Приведет ли эскалация конфликта к резким шагам со стороны обеих супердержав и во что это может вылиться — в материале "Прайм". "Вы не поверите". Мир разыграл российскую карту наоборот

Взаимосвязь этих экономик весьма сильна, сотрудничество идет по многим аспектам. Главное, на что стоит обратить внимание — Китай является крупнейшим держателем ценных бумаг США на 1 трлн долларов, а Штаты, в свою очередь — главный торговый партнер КНР. Процесс взаимного расставания с активами друг друга стороны начался несколько лет назад, а в марте-апреле Китай, как сообщалось, продал американских облигаций на 150 млрд долларов. Страна сократила вложения в госдолг США до 12-летнего минимума, и это, как считают эксперты, не предел.

ПОКА ЕВРОПА ЧАХНЕТ

Две крупнейшие экономики мира переживают сейчас далеко не лучшие времена, но можно с уверенностью сказать, что все самое худшее у них еще впереди, пояснил агентству "Прайм" экономист Егор Клопенко. Американские инвесторы уже в значительной степени вышли из Китая, теперь Китай начнет выход из экономики США, что обернется, скорее всего, станет серьезной проблемой для обеих сторон.

Китай очень крепко держит США за горло, поскольку сброс облигаций повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара.

"Сейчас США себе это позволить не могут, потому что их главный вектор развития собственных интересов прямо сейчас — Европа, которая чахнет под гнетом собственных санкций и еще большей инфляции с ростом цен", — считает руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами Михаил Коган. Эксперт рассказал, как Россия и Китай обманули Запад в "валютных войнах"

Шансы на такое развитие событий, по его мнению, велики. Хотя ситуация внешне напоминает то, что уже неоднократно было, и Штаты из таких кризисов благополучно выходили, но прогнозируемая рецессия американской экономики способна вернуть рынки на уровень чуть ли не 2008 года.

Но на сей раз, помимо очевидных факторов в виде инфляции, постпандемийного "похмелья" от "вертолетных" денег и проблем с ценами на продовольствие и топливо, триггером для резкого падения экономики США и нового взлета инфляции может стать именно распродажа Китаем американского госдолга.

"Китай может начать распродажу в тот момент, когда США хотя бы заикнутся о санкциях в ответ на какие-либо военные действия на Тайване", — убежден Коган.

В свою очередь, доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев уверен, что Китай если и решится бросить вызов США, то только тогда, когда Штаты ослабнут настолько, что будут не страшные последствия. А пока обе страны постараются как можно дольше сохранять ситуацию "худого мира" и будут уклоняться от жёсткого конфликта, даже если он будет носить только экономический характер.

Американцы, по его мнению, в большей степени готовы к действиям по ослаблению Китая, но будут делать это в "ползучем режиме": поднимать процентные ставки для выкачивания денег с глобальных рынков, включая китайский; накачивать оружием Тайвань, одновременно поддерживая его экономически; блокировать доступ Китая к технологиям и т.д. Параллельно США пытаются создать другого экономического партнёра вместо Китая: один из основных претендентов — Индия.

КАЖДОМУ СВОЕ

Сценарий, при котором Китай полностью распродаст гособлигации США на сумму более 1 трлн долларов, маловероятен, считает директор Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики СКОЛКОВО-РЭШ Олег Шибанов. По его словам, гособлигации США играют несколько ролей и "сбережения на черный день" — лишь одна из них. Именно доллар США является ключевой валютой контрактов и инвесторов всего мира. Поэтому в ближайшее время Китай, вероятно, будет оставаться в долларовых активах.

"Китай может теоретически обвалить рынок американского госдолга, но при этом понесёт существенные финансовые потери сам", — согласен Григорьев. Как и США, в свою очередь, могут обвалить китайский экспорт, но тогда кто заменит китайских поставщиков на американском рынке? Именно поэтому, по словам Григорьева, обе стороны не решатся на такие действия.

Есть и еще одна причина не спешить делать резкие шаги: несмотря на впечатляющие успехи Китая в экономике, она во многом остаётся вторичной по отношению к американской, уступая ей в качестве. Прежде всего, от американских денег и технологий. Поэтому и сотрудничество с Россией после введения новых санкций не активизировалось в геометрической прогрессии: риск вторичных санкций для Китая важнее, чем прибыль в России. Китай оттесняет от санкционной российской нефти всех конкурентов

Сейчас в отношениях США и Китая идет углубление конкурентного противоборства, уверена доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Елена Воронкова. И не более того. "Политика экономического сдерживания стала причиной снижения американского экспорта в Китай, и соответственно, причиной увеличения числа безработных в стране", — подчеркнула эксперт. При этом разногласия не помешали этим странам увеличить взаимный товарооборот двух государств почти на треть в прошлом году.

ШТОРМОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Но если правы те, кто говорит о том, что Китай готов начать жесткую линии в отношениях с США, каковы могу быть последствия?

"Даже полная распродажа гособлигаций США со стороны Китая, не вызовет коллапса", — уверен Шибанов. Ведь совокупный долг США около 30 трлн долларов, а у Китая американских гособлигаций — на один триллион. ФРС сможет выкупить эти облигации на баланс в случае необходимости, и даже ставки не сильно поменяются.

Любые жёсткие действия в отношениях между США и Китаем приведут к крайне тяжёлым последствиям для обеих стран. По словам экспертов, сейчас в мире созданы условия для идеального экономического шторма: с одной стороны, сдуваются гигантские пузыри на фондовом рынке США, с другой — то же самое происходит и в Китае. Разница лишь в том, что китайские "пузыри" касаются в первую очередь компаний, листингованных в США. В первую очередь в этом шторме пострадают экономики развивающихся стран, делают они вывод.