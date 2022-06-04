МОСКВА, 4 июн — ПРАЙМ. Евросоюз ввел против Москвы шестой пакет санкций и надеется на сокращении поставок нефти из России в Европу в десять раз. Российские нефтяные компании сумели в кратчайшие сроки перенаправить экспортные потоки из Европы в Азию, и сейчас российский бюджет получает от экспорта нефти и газа сверхдоходы. В свою очередь, государственные и частные индийские компании наращивают закупки российской нефти быстрым темпами. Индия получает из России нефть по доступным ценам.

ОЧЕРЕДНОЙ ПАКЕТ САНКЦИЙ

Совет ЕС в пятницу утвердил шестой пакет антироссийских санкций, которые предполагают поэтапный отказ от импорта нефти и нефтепродуктов из России. Отказ от поставок нефти займет шесть месяцев, а от нефтепродуктов — до восьми месяцев. Эксперт рассказал, что заставит экспортеров увеличить скидки на нефть

Совет ЕС сообщил, что для некоторых европейских стран предусмотрены исключения. Венгрия получит возможность импортировать российскую нефть, поступающую по трубопроводу "Дружба". Установленная мощность "Дружбы" составляет 40 млн т/г (800 тыс. барр./сут.). По северной ветке трубопровода нефть поставляется в Польшу и Германию, по южной — в Венгрию, Словакию и Чехию. Власти Польши и Германии заявили о намерении со временем отказаться от поставок по "Дружбе".

Кроме того, Болгарии позволяется покупать и импортировать нефть по морю, а Хорватия сохраняет возможность закупать некоторые виды нефтепродуктов.

В руководстве ЕС надеются, что в результате санкций поставки нефти из России в Европу сократятся в 10 раз.

ЭКСПОРТ В ИНДИЮ НЕУДЕРЖИМО РАСТЕТ

Импорт нефти из России в Индию достиг рекордного объема в мае — 840,65 тыс. барр./сут., сообщила консалтинговая компания Kpler. Для сравнения напомним, что в мае прошлого года было поставлено всего 136,774 млн барр./сут. Kpler располагает развитой систему мониторинга за судами, которые перевозят сырьевые товары, прежде всего нефть и другие углеводороды. В апреле российские компании поставили индийским партнерам 388,67 млн барр./сут. Стало известно, как Китаю удается “держать США за горло”

На основе собранной информации о движении нефтеналивных судов, Kpler прогнозирует увеличение поставок российской нефти в Индию до 1,05 млн барр./сут. Таким образом, доля России в импорте нефти в Индию превысит 20%. В 2021 году доля России составляла около 2%.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что экспорт российской нефти за рубеж через морские порты в прошлом месяце достигла 3,58 млн барр./сут благодаря росту поставок в Индию и Китай. Индийские компании начали покупать российскую нефть даже в балтийских портах сейчас осуществляется даже из балтийских портов — Приморска и Усть-Луги.

Российские нефтяные компании, и в первую очередь "Роснефть", смогли в кротчайшие сроки смогли перенаправить экспортные потоки на из Европы в Азию. При этом сокращение предложения нефти на европейском рынке привело к росту цен, что позволило компенсировать потери, связанные с предоставлением скидок на российский сорта Юралс и вынужденным сокращением добычи в марте и апреле.

По полученной от участников рынка информации, максимальные скидки на сорт Urals — основной экспортный сорт российской нефти — в середине апреля превышали $38/барр. Росстат РФ сообщил о сокращении в апреле добычи нефти и конденсата в стране на 11,5% в апреле — до 41,1 млн т. Согласно предварительным данным, в мае добыча начала восстанавливаться быстрыми темпами.

Согласно Министерства финансов РФ, дополнительные нефтегазовые доходы федерального бюджета в мае составил 263,7 млрд руб. Ожидается, что в июне дополнительные доходы достигнут 392,9 млрд руб.

МУКЕШУ АМБАНИ ЖАДНЫЙ ДО РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Российское сырье покупают и государственные, и частные индийские НПЗ.

В частности, гигантский холдинг Reliance Industries владеет крупнейшим в мире нефтехимическим комплексом в городе Джамнагар. Комплекс мощностью 1,2 млн барр./сут. разделен на две части: одна ориентирована на внутренний рынок, другая — на экспорт. Reliance Industries принадлежит Мукешу Амбани — богатейшему человеку Индии — который всегда был сторонником США и строго соблюдал указания, поступающие из Вашингтона. Reliance Industries покупала нефть в странах, находящихся под санкциями США, только с позволения Белого дома.

Однако вопреки санкциям США Reliance Industries закупала российскую нефть ВСТО и Юралс в больших объемах. Согласно данным Kpler, в порт Сикка, где расположен терминал по приему нефти для завода в Джамнагаре, в мае получил 10,81 млн барр. российской нефти или 348 тыс. барр./сут.

По данным участников рынка, в мае Reliance Industries купила российской нефти в пять раз больше по сравнению с объемом до начала специальной операции на Украине. Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

Экспорт дизельного топлива из этого порта в прошлом месяце достиг 2 млн барр или 64,5 тыс. барр./сут. Произведенное дизельное топливо поставлялось в Австралию и Европу. Ранее сообщалось, что в апреле из Сикка в США поставлялся бензин в объеме 890 тыс. барр. В мае поставки индийского бензина и его компонентов на американский рынок продолжились. Цены на бензин в США выросли до рекордно высокого уровня, несмотря на попытки администрации Джо Байдена сдержать цены на этот вид моторного топлива.

В западной прессе из-за поставок в США бензина, произведенного из российской нефти, разразился скандал, поскольку администрация Джо Байдена ранее объявила о запрете импорта энергоносителей из России.

Кроме того, нефтепродукты произведенные из российской нефти на западные рынки поставляет завод компании Nayara Energy в городе Вадинар мощностью 400 тыс. барр./сут. Основным акционером Nayara Energy является "Роснефть" — крупнейшая российская нефтяная компания.

СВЕРХПРИБЫЛИ ЧАСТНЫХ КОМПАНИЙ НЕ БЕСПОКОЯТ ПУРИ

В связи с поставками нефтепродуктов из Индии в США Министр нефтегазовой промышленности Индии Хардип Сингх Пури заявил: "Никак невозможно определить из какой нефти произведены нефтепродукты, которые поставляются в США. В конце концов, этим занимаются люди, имеющие чувство ответственности".

Экспорт нефтепродуктов, произведенных из дешевой российской нефти, приносят индийским частным нефтеперерабатывающим компаниям сверхприбыли. Государственные НПЗ вынуждены поставлять нефтепродукты внутренний рынок, где цены регулируются правительством. В связи с этим они жалуются на Reliance Industries и Nayara Energy, которые, по их мнению, приватизировали экспорт и получают сверхприбыли.

В ответ на предложение государственных компаний увеличить пошлины на экспорт нефтепродуктов Пури заявил, что такие вопросы находятся в компетенции министерства финансов.

"Я полагаю, что сейчас нам необходимо сконцентрироваться на энергетической безопасности и возможности покупать энергоносителям по приемлемым ценам", — так видит Пури свою основную задачу на посту министра нефтегазовой промышленности.

Правительство Индии озабочено подорожанием энергоносителей, поскольку это может негативно сказаться на темпах роста ВВП страны. Прогнозируется, что в 2022 году спрос на нефть в Индии может существенно превысить 5 млн барр./сут., если среднегодовая цена не превысит $100/барр.