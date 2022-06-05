Аналитик Коган объяснил, что жертвами "квазидефолта" России станут ее кредиторы
МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Экономических оснований для объявления дефолта России нет, если его и объявят, то лишь по политическим причинам. В этом случае первыми и главными пострадавшими окажутся кредиторы, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган.
По его словам, дефолт спрогнозировать довольно сложно, если не видеть отчетностей и реального состояния дел в стране (компании), но, если обязательства в несколько раз превышают основные фонды и значительно выше выручки, это признак того, что ситуация может очень скоро выйти из-под контроля.
Но в случае с Россией иначе — средства на выплату по внешнему долгу у страны есть, а сам размер долга незначителен в сравнении даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.
"Ее дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами", — убежден Коган.
Так или иначе, а кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей, при этом, как правило, займодавцы не получают 100% "тела долга", поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.
"В 1998 году реструктуризация в России была проведена таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70% от тела долга", — напомнил Коган.
https://1prime.ru/exclusive/20220605/837074499.html