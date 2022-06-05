МОСКВА, 5 июн — ПРАЙМ. Экономических оснований для объявления дефолта России нет, если его и объявят, то лишь по политическим причинам. В этом случае первыми и главными пострадавшими окажутся кредиторы, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Экономист назвал последствия для россиян, если США объявят нам дефолт

По его словам, дефолт спрогнозировать довольно сложно, если не видеть отчетностей и реального состояния дел в стране (компании), но, если обязательства в несколько раз превышают основные фонды и значительно выше выручки, это признак того, что ситуация может очень скоро выйти из-под контроля.

Но в случае с Россией иначе — средства на выплату по внешнему долгу у страны есть, а сам размер долга незначителен в сравнении даже с частью резервов, избежавшей заморозки на Западе.

"Ее дефолт может быть вызван не отсутствием средств, а политическими причинами", — убежден Коган.

Так или иначе, а кредиторы после дефолта будут вынуждены вести переговоры о реструктуризации задолженностей, при этом, как правило, займодавцы не получают 100% "тела долга", поскольку обычно у дефолтного заемщика кредиторов несколько и достаточно крупных.

"В 1998 году реструктуризация в России была проведена таким образом, что гособлигации были выплачены только на 70% от тела долга", — напомнил Коган.