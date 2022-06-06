МОСКВА, 6 июн — ПРАЙМ, Елена Гуринович. Курс национальной валюты отражает ситуацию в экономике страны: чем она хуже, тем слабее валюта. И наоборот. Однако в России сложилась уникальная ситуация — под давлением беспрецедентных санкций и других факторов рубль не рухнул, а окреп. Как формируется его зависимость от экономики, есть ли она вообще и что с ним будет дальше — в материале агентства "Прайм". Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

В конце мая российский рубль вышла в лидеры роста в списке 56 валют, отслеживаемых Dow Jones, уступив только бразильскому реалу. За первые 5 месяцев 2022 года рубль вырос к доллару на 16%. Если отталкиваться от минимумов, которые мы наблюдали в конце февраля, то рубль вырос на 150%.

Удержать курс рубля помогли действия властей, в частности, Минфина и Банка России, которые были нацелены на то, чтобы сдержать массовый сброс нацвалюты. Речь идет о запрете на вывод активов за границу, обязательствах для экспортеров сырья продавать 80% своей валютной выручки (правда, в конце мая нормы снизили и сейчас экспортеры обязаны продать только 50% получаемой валюты), ограничениях на покупку валюты населением и т.п.

По мнению западных аналитиков, курс рубля нельзя считать настоящим: слишком много инструментов задействовано для его укрепления. Однако стоит отметить, что помимо действий властей на укрепление рубля влияют еще и экономические факторы. В том числе, сокращение импорта на фоне сохранения высоких экспортных доходов.

ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРОЙКА

Скорее всего, дело в глобальной перестройке всех факторов и взаимосвязей, которые влияют на рубль. "Мы связываем это с ограничениями, которые не позволяют рублю уйти в свободное плавание, с другой стороны, позволяют эффективно контролировать диапазон колебаний", — объяснил руководитель отдела инвестиционного консультирования АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов.

Аналитик напомнил, что сейчас ключевыми факторами для российской валюты остаются ключевая ставка и ограничения на операции экспортеров на валютном рынке. Но не стоит забывать о санкционном давлении и фактически экономической войне против РФ, так что текущие меры скорее ответ на внешние вызовы.

Прогнозировать возвращение в текущую оценку нацвалюты макроэкономических показателей, таких как ВВП, инфляция и безработица в стране, Антонов не спешит.

Число факторов, которые влияют на курс и при этом значимо меняются во времени, по сравнению с 2021 годом существенно возросло, рассуждает в этой связи директор группы суверенных и региональных рейтингов АКРА Дмитрий Куликов. "Повышенная волатильность валютного курса почти неизбежна", — считает он.

ПЕРЕКРЫТЬ ОТТОКИ

Курс рубля отражает альтернативную реальность, каким он мог быть, если бы отток частного капитала был по-прежнему велик, а ресурсы вкладывались в экономику, считает старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Максим Петроневич. Он напомнил, что сокращение импорта и оттока капитала, сохранение высоких экспортных доходов — базовые факторы, которые стимулируют укрепление рубля и в настоящий момент сдерживают экономику от существенного падения.

Отток капитала, в отношении которого сейчас введены существенные ограничения и самоограничения, отражал недостаточную инвестиционную привлекательность российской экономики относительно имеющихся для ее развития ресурсов. В результате ее среднегодовой рост с 2011 по 2019 год составил всего 1,4%, что ниже мировых темпов.

ОТВЯЗКА ОТ ДОЛЛАРА

Сейчас рубль по большей части отвязан от долларовой экономики. "Инфляция мировой валюты на нем теперь почти не сказывается, а это минимум 8,5%. Импортеры из-за санкций и истерии западных стран требуют вдвое меньше валюты, чем её поступает от экспортёров, а туризм не сможет обеспечить такой спрос", — комментирует ситуацию директор департамента по продажам финансовых продуктов и услуг брокер "Вектор Икс" Сергей Звенигородский. Главный "газовый враг" Европы назван, и это не Россия

С этой позицией соглашается кандидат экономических наук, преподаватель факультета "Форсайт" РЭУ им. Г.В. Плеханова Денис Домащенко: рублю способствует благоприятная конъюнктура на мировых рынках, где еще пользуется спросом много товаров, экспортируемых Россией.

"Эти факторы играют ключевую роль. Очевидно, что со временем ситуация с энергоносителями, зерном, удобрениями может измениться, и тот поток валютной выручки, который выходит на биржу, будет ограничен", — прогнозирует экономист.

НЕТИПИЧНАЯ СИТУАЦИЯ

Говорить о скором возвращении к привычным схемам сложно — ситуация поистине уникальна и не имеет аналогов. "Пока спираль противостояния раскручивается, наивно ожидать ослабления мер ограничительного характера", — отмечает Антонов. Даже если ситуация стабилизуется, потребуется время на плавное возвращение к полной конвертации национальной валюты. В противном случае будет предложен новый механизм взаимодействия с другими экономиками, который будет влиять на курс национальной валюты.

Куликов также считает, что текущие условия для рубля равновесными назвать сложно, поэтому курс валют не очень помогает прогнозу. Переход к новому состоянию экономики, которое можно было бы назвать условно равновесным, точно займет несколько лет, отмечает собеседник агентства.

Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев напоминает, что из-за роста поступлений от экспорта сырья при одновременном сжатии импорта разница между экспортом и импортом стала больше, что отразилось на укреплении рубля. При этом возросшая разница между экспортом и импортом также позитивно влияет на экономику. Васильев напомнил, что ВВП является суммой потребления, инвестиций, госрасходов и разницы между экспортом и импортом.

В то же время специалист обращает внимание на то, что текущая ситуация для России нетипична. "В предыдущие кризисы (1998, 2008, 2015) экономический спад был вызван резким снижением цен на нефть, падением экспорта, оттоком капитала и приводил к ослаблению рубля", — напомнил он и добавил, что раньше в тяжелые периоды российские компании и граждане спокойно сберегали в валюте: было доверие к доллару, евро, фунту, иене. Теперь это доверие во многом подорвано из-за санкций и рисков заморозки валютных активов на Западе, пояснил он.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ

На этом фоне разумно ожидать некоторого ослабления рубля к концу этого-началу следующего года — если не вмешаются любого рода "черные лебеди". Названа точка отсчета для нового отката рубля

Куликов ожидает отката с текущих локальных максимумов к уровням несколько выше 80 рублей за доллар. Это связано с тем, что российский экспорт с учетом возводимых барьеров "сожмется" примерно на четверть в физическом выражении, при этом цены на него несколько снизятся. Если условия для трансграничных потоков капитала и подход к денежно-кредитной политике сохранится незименным, а норматив по продаже валютной выручке сохранится выше нуля, рубль ослабеет, полагает он.

В ситуации нейтрального сальдо торгового баланса, считает Домащенко, рубль будет более стабильным. "Я бы не стал говорить о синхронизации курса и состояния российской промышленности. Все-таки курс рубля на сегодня это величина, определяемая потоком внешней торговли страны. Нужно смотреть на факторы, формирующие спрос и предложение на валюту на нашей Московской бирже, а также показатели внутренней инфляции", объясняет он.

По мнению Васильева, в краткосрочной перспективе динамику рубля будут определять цены на основные экспортные товары России, скорость восстановления импорта по мере налаживания новых цепочек поставок, а также меры властей по сдерживанию укрепления рубля.