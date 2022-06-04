МОСКВА, 4 июн – ПРАЙМ. Китай очень крепко "держит США за горло", поскольку сброс облигаций этой страны повлечет за собой цепную реакцию в виде дальнейших распродаж и сильного падения доллара. Сейчас США себе это позволить не могут, потому что главный вектор развития их интересов — Европа, которая чахнет под гнетом собственных санкций и роста цен, пояснил агентству "Прайм" руководитель отдела аналитических исследований "Высшей школы управления финансами" Михаил Коган. Больше не верят в долг: у Америки кончается терпение

На первый взгляд, по его словам, нынешняя ситуация типична, Штаты раньше благополучно выходили из подобных кризисов. У США – постоянный дефицит бюджета, интерес к их гособлигациям сохраняется только потому, что они являются самой стабильной и большой экономикой мира. Но сейчас прогнозируемая рецессия способна вернуть рынки на уровень чуть ли не 2008 года.

"Сценарий, когда у государств масса долгов, которые они могут обслуживать, только включая печатный станок, всегда заканчивается плохо, какой бы развитой и сильной экономика ни была", — убежден Коган.

И на сей раз, по его словам, помимо очевидных факторов в виде инфляции, постпандемийного "похмелья" от "вертолетных" денег и проблем с ценами на продовольствие и топливо, триггером для резкого падения экономики США и нового взлета инфляции может стать распродажа Китаем запасов госдолга США. Байден провалил задачу: Китай меняет ориентацию

"Китай может начать распродажу в тот момент, когда США хотя бы заикнутся о санкциях в ответ на какие-либо военные действия на Тайване", — убежден эксперт.

Крепкий юань тоже не в интересах Китая, поэтому ставка Народного банка КНР будет снижаться.

"Идет глобальная шахматная партия с разменом фигур в виде Украины, Тайваня и, как ни странно, Евросоюза", — уверен он.