МОСКВА, 7 июн — ПРАЙМ. Не исключено, что жаркая погода этим летом повысит в Европе спрос на газ и приведет к росту поставок из России, тем более что необходимо продолжать заполнение европейских ПХГ. В жару, как известно, растет потребление электроэнергии из-за использования кондиционеров и вентиляторов, и тогда на помощь приходит газовая генерация. Однако маловероятно, что летний скачок потребления, если он и случится, повлияет на долгосрочный курс ЕС на отказ от российского газа, рассказал агентству "Прайм" главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. "Газпром" сохранил право на выплату дивидендов

Обычно летом на большей части Северного полушария растет потребление электроэнергии за счет активного использования кондиционеров, вентиляторов, холодильных установок для продуктов. По ряду прогнозов, в этом году жара может быть выше обычного уровня — изменение климата набирает обороты, а в Южной Азии уже отмечены температурные рекорды. Жаркую погоду предсказывают и в США.

Если поставки газа из России будут резко сокращены, либо газ продолжит дорожать, возникнет риск массового отключения электроэнергии. Это спровоцирует проблемы с водой, сбои поставок и производственных процессов, под угрозой окажутся жизни людей, которые не могут существовать в условиях экстремально высоких температур без охлаждения воздуха.

"Конечно, Европа не планировала отказываться от российского газа резко и полностью. Даже амбициозный план ЕС, представленный в марте, предусматривал сохранение импорта газа из России в 2023 году в объеме 55 млрд кубометров (в 2021 году, по расчетам ЕС, — 155 кубометров, в том числе 142 кубометров — по трубопроводам)", — напомнил Кокин.

По его словам, снижение экспорта "Газпрома" в дальнее зарубежье началось еще до сезона сильной жары. О нем, в частности, свидетельствуют данные самой компании. "По итогам этого года мы ожидаем экспорт в ЕС на уровне 105 млрд кубов — снижение на 26%. В 2023 году прогнозируем дальнейшее снижение, еще на 18% до 86 млрд кубов", — отметил эксперт.

По его словам, это на 56% выше амбициозной цели Евросоюза, но на 40% ниже уровня 2021 года. Один из факторов, заставляющих ЕС снижать потребление, — высокие цены на газ. Хотя сейчас на бирже TTF газ торгуется ниже $1000/тыс. куб. м, по историческим меркам это очень дорого. Однако даже вне зависимости от погоды Европе придется наращивать поставки летом для заполнения ПХГ на предстоящую зиму, заключил аналитик.