МОСКВА, 8 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Быстрое восстановление экономики Индии после пандемии может осложниться дефицитом электроэнергии, который, в свою очередь, возможен из-за нехватки угля, говорится в обзоре энергетического рынка страны, который подготовил Bank of America Securities — инвестиционное подразделение Bank of America. Три четверти производимой в Индии электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях, которые используют уголь — самый дешевый и доступный вид ископаемого топлива. Пополнить его запасы может помочь Россия. Доллару приготовиться: Китай начинает тихую трепку США

СПРОС ОПЕРЕЖАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

По оценке Bank of America Securities, с 2010 по 2019 годы спрос на электроэнергию в Индии рос в среднем на 4% в год. За указанный период мощности ТЭС выросли всего на 9%. С 2019 по 2022 год спрос на электроэнергию вырос на 5%, а мощности ТЭС — всего на 2%.

Надежды на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) не оправдались. Несмотря на увеличение установленной мощности ВИЭ, солнечные станции и ветряные генераторы не смогли обеспечить бесперебойное энергоснабжение населения и промышленности Индии. Некоторые проекты в области ВИЭ вовсе оказались провальными.

Уголь остается основным энергоносителем, который используется для производства электроэнергии в Индии. На ТЭС, где в качестве топлива используется уголь, приходится свыше 75% электроэнергии, вырабатываемой в стране.

На фоне быстрого восстановления экономики и роста промышленного производства дефицит электроэнергии в прошлом финансовом году (апрель 2021 — март 2022) достиг 1,3%. Годом ранее он составлял 0,4%.

Индийские власти увеличили инвестиции в создание дополнительных генерирующих мощностей, но для строительства новых ТЭС потребуется минимум два-три года, а ВИЭ смогут обеспечить только 10-11% быстро растущего спроса на электроэнергию, говорится в обзоре энергетического рынка Индии.

В текущем финансовом году (апрель 2022 — март 2023) будут введены в эксплуатацию 10 угольных ТЭЦ совокупной мощностью свыше 7 ГВт. Согласно программе развития энергетики федерального правительства, генерирующие мощности будут увеличены на 3,58 ГВт, в соответствии с планами отдельных штатов — на 3,43 ГВт. Минэнерго Индии сообщило, что это самое большое увеличение мощностей тепловой генерации с 2017 года.

Центральное энергетическое управление (ЦЭУ) Индии сообщает, что для обеспечения строящихся ТЭС топливом уже подписаны долгосрочные соглашения с дочерними предприятиями государственной Coal India. В связи с этим в ближайшие годы прогнозируется быстрый рост спроса на уголь.

По данным ЦЭУ, всего в настоящее время в стадии строительства находятся 39 ТЭС, общей мощностью 27,55 ГВт. Завершение строительства этих ТЭС ожидается в течение четырех лет.

Инвестиции в создание новых мощностей для производства электроэнергии с апреля 2020 года по март 2022 года составили 508,9 млрд рупий (≈$6,5 млрд).

УГОЛЬНЫЙ КРИЗИС

Сейчас Индия испытывает острый дефицит угля. На ТЭС страны запасов топлива менее, чем на девять дней.

По информации ЦЭУ, на 1 июня 2022 года запасы угля на индийских ТЭС составляли 23,55 млн т по сравнению с 29 млн т на ту же дату 2021 года. Но год назад потребности в электроэнергии были значительно меньше, поэтому имеющиеся запасы могли покрывать потребности ТЭС в течении 16 дней. В настоящее время на 100 из 173 действующих индийских ТЭС запасы угля находятся на критически низком уровне.

Для предотвращения сбоев в энергоснабжении промышленных объектов индийские власти начали закупать электроэнергию в соседнем Непале, Coal India получила указание закупить 12 млн т угля в период с июля 2022 по июль 2023 года. Более того, частным компаниям разрешили использовать на своих ТЭС дорогой природный газ и продавать произведенную электроэнергию по повышенным тарифам. Кто кого переиграет: нужно ли менять рубли на доллары сейчас

Индия планирует увеличить собственную добычу до 1 млрд т к 2024 году, для чего намерена привлечь частных инвесторов — негосударственные компании допущены к аукционам по реализации лицензионных участков на угольных месторождениях.

В прошлом финансовом году (апрель 2021 — март 2022) в Индии было добыто 777 млн т — рекордный показатель за всю историю страны. Однако существуют сомнения в том, что Индия способна увеличить добычу до 1 млрд т к 2024 году даже после привлечения частных инвесторов. Многие эксперты уверены, что для обеспечения новых ТЭС топливом потребуется значительно увеличить поставки угля из-за рубежа.

РОССИЙСКИЙ УГОЛЬ ДЛЯ ИНДИЙСКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Основным поставщиком энергетического угля на индийский рынок является Индонезия, но эта страна сократила экспорт из-за необходимости обеспечить потребности собственных производителей электроэнергии.

Россия располагает достаточными ресурсами для увеличения экспорта угля — в том числе, в Индию. В первом квартале этого года поставки российского угля на индийский рынок выросли почти в два раза — до 2,2 млн т.

Российские компании поставляют индийским партнерам в первую очередь коксующийся уголь, который используется для производства стали. Индия является вторым крупнейшим производителем стали в мире, уступая только Китаю.

Однако из-за острого дефицита электроэнергии Индия планирует также увеличить импорт из России энергетического угля. Российские угольные компании заинтересованы в росте поставок в Индию. После начала специальной операции по денацификации Украины западные страны ввели запрет на поставки угля из России после 10 августа, что вынуждает Москву искать новые рынки сбыта.

Для роста поставок в Индию необходимо изменить экспортные потоки. Сейчас поставки в эту страну осуществляются через дальневосточные терминалы. Но пропускная способность восточных железнодорожных магистралей — БАМа и Транссибирской магистрали — ограничена. Возможно увеличить экспорт угля через черноморские порты, но для этого требуется нарастить их пропускную способность.