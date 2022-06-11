Эксперт Бобровская назвала функции смартфона, которыми можно пренебречь при его покупке
МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. При покупке смартфона главное — понять, какие функции и параметры обязательно стоит учесть, а какими можно пренебречь. Для современного человека, который постоянно находится онлайн, обменивается массой сообщений, общается с помощью мессенджеров и хранит большой объем фото- и видеоматериалов, важен, в первую очередь, объем памяти аппарата, рассказывает агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская.
Кроме того, по ее словам, необходимо обращать внимание и на емкость батареи — от этого зависит, насколько будет хватать времени работы смартфона без подзарядки. Есть и привычные нам параметры, без которых большинство пользователей уже не в состоянии обойтись — геолокация, камера и т.д. То есть общий, самый элементарный набор функций.
Чем можно пренебречь? Первое, по мнению специалиста, — это бренд. "Мы всегда переплачиваем порядка 20-30% просто за название марки. Если вам совершенно не важно, аппаратом какого производителя пользуетесь, можно сэкономить весьма прилично. Аналогов, не уступающим по набору функций и техническим параметрам, достаточно", — убеждена Бобровская.
Вместо премиум-сегмента можно приобрести средний по стоимости смартфон, который будет работать не хуже дорогого гаджета.
Второе — это различные маркетинговые "фишки", особенности, которые часто привлекают внимание к новой модели. "Стоит задуматься, действительно ли вам нужно восемь камер и возможность снимать панорамы, если вы не профессиональный фотограф? Точно так же можно проигнорировать разные варианты для экрана — всплывающие окна, интерактивные обои и прочее. Все это крадет у смартфона немалую долю энергии, а для непосредственной работы гаджета особо и не нужно", — считает эксперт.
https://1prime.ru/exclusive/20220611/837095052.html