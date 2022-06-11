МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. При покупке смартфона главное — понять, какие функции и параметры обязательно стоит учесть, а какими можно пренебречь. Для современного человека, который постоянно находится онлайн, обменивается массой сообщений, общается с помощью мессенджеров и хранит большой объем фото- и видеоматериалов, важен, в первую очередь, объем памяти аппарата, рассказывает агентству "Прайм" директор по маркетингу мессенджера Gem4me Ольга Бобровская. Эксперт дал совет, что делать, если уронили смартфон

Кроме того, по ее словам, необходимо обращать внимание и на емкость батареи — от этого зависит, насколько будет хватать времени работы смартфона без подзарядки. Есть и привычные нам параметры, без которых большинство пользователей уже не в состоянии обойтись — геолокация, камера и т.д. То есть общий, самый элементарный набор функций.

Чем можно пренебречь? Первое, по мнению специалиста, — это бренд. "Мы всегда переплачиваем порядка 20-30% просто за название марки. Если вам совершенно не важно, аппаратом какого производителя пользуетесь, можно сэкономить весьма прилично. Аналогов, не уступающим по набору функций и техническим параметрам, достаточно", — убеждена Бобровская.

Вместо премиум-сегмента можно приобрести средний по стоимости смартфон, который будет работать не хуже дорогого гаджета.

Второе — это различные маркетинговые "фишки", особенности, которые часто привлекают внимание к новой модели. "Стоит задуматься, действительно ли вам нужно восемь камер и возможность снимать панорамы, если вы не профессиональный фотограф? Точно так же можно проигнорировать разные варианты для экрана — всплывающие окна, интерактивные обои и прочее. Все это крадет у смартфона немалую долю энергии, а для непосредственной работы гаджета особо и не нужно", — считает эксперт.