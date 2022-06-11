МОСКВА, 11 июн — ПРАЙМ. Дефолт — это такая ситуация, при которой заемщик (государство или компания) отказывается по каким-либо причинам своевременно исполнять свои обязательства по кредиту или по облигациям. Банкротство же — признанная судом или наступившая во внесудебном порядке неспособность должника в полном объеме погасить эти долги. Ни то, ни другое не подходит к современным российским реалиям, рассказала агентству "Прайм" доцент экономического факультета РУДН Оксана Карпенко. Дефолт: что к нему приводит и каковы последствия

"С точки зрения экономического содержания и правовой основы данные понятия не тождественны", — убеждена эксперт.

Этому есть несколько причин. Во-первых, банкротство применимо к физическим лицам и компаниям, но не к стране, а дефолт вполне можно применить и к государству, и к юридическому лицу, в отношении физических лиц дефолт невозможен.

Во-вторых, процедура банкротства проводится в случае полного отсутствия возможности выплаты кредита или погашения обязательств по кредиту. Дефолт же может быть временным явлением, вызванным временными причинами как технического, так и политического характера. Далеко не всегда дефолт ведет к банкротству.

"Довольно часто после преодоления финансовых затруднений заемщик продолжает выплачивать кредит или платить по купонам облигации", — подчеркнула Карпенко.

В-третьих, банкротство имеет в качестве основной цели справедливое урегулирование требований кредиторов посредством реализации активов должника, а дефолт говорит о финансовой неустойчивости компании и о нестабильности ее экономического положения. Стране становится труднее получить кредит, контрагенты буду отказываться от заключения договоров, но с молотка ее имущество не распродадут, заключила эксперт.