МОСКВА, 12 июн – ПРАЙМ. Качество водопроводной воды все чаще заботит россиян. Самую полную информацию о том, какая вода течет у вас из крана, можно получить только сдав образец на анализ в лабораторию, однако кое-что можно выяснить и самостоятельно, рассказала агентству "Прайм" эксперт-биохимик компании "Барьер" Мария Кулешова. Эксперт дал прогноз, что произойдет с ценами на воду в России

Первое, на что стоит обратить внимание, это непрозрачность и неприятный запах воды из-под крана: в таком случае пить ее нельзя.

"Цветность воды доказывает ее микробиологическую или техногенную загрязненность, а желтоватый окрас может свидетельствовать о повышенном содержании железа. Проверить цветность воды можно самостоятельно: налейте воду в прозрачный стакан с тонким дном и поставьте на белый лист бумаги. Это позволит оценить ее прозрачность и цвет", — пояснила специалист.

Употребление такой воды может привести к проблемам со здоровьем, предупредила она.

Другой признак, который указывает на проблемы с водой — наличие постоянной накипи в чайнике. Это означает повышенную жесткость воды, содержание в ней большого количества солей, таких как кальций и магний. "В небольших концентрациях эти микроэлементы даже полезны для здоровья, но употребление очень жесткой воды вызывает их отложение в организме. От солей не избавиться даже кипячением", — отметила собеседница агентства и добавила, что кипячение не спасает и от тяжелых металлов в воде, таких как железо и кадмий. Исследование показало, представители каких профессий курят больше других

Химикаты вроде нитратов и пестицидов тоже не удалить из воды этим способом. При этом кипячение эффективно борется практически со всеми видами бактерий.

"Вопреки расхожему мнению, даже хлор, которым дезинфицируют воду на станциях водоочистки, не убирает перечисленные загрязнения воды. При этом хлоры при кипячении может вступать в большое количество химических реакций, которые невозможны при обычной температуре, что может стать причиной образования опасных веществ, например, канцерогенов", — подытожила химик.