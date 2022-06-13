МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Прошедшая неделя оказалась волатильной для рынка нефти, но по итогам ключевые бенчмарки закрепили достижения предыдущих дней и даже показали небольшой рост. Ключевым драйвером остаётся высокий спрос на фоне ограниченного предложения. Аналитические дома пересматривают прогнозы по ценам до конца 2022 года в пользу роста, подтверждая бычий взгляд на рынок. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.
Он напомнил, что на следующей неделе актуальные прогнозы представят ОПЕК и МЭА. Также важным источником информации также станет еженедельная отраслевая статистика от Минэнерго США. Высокий автомобильный сезон в Соединенных Штатах поддерживает высокий спрос и высокие цены на бензин, заставляя регулятора нервничать.
"При сохранении текущей конъюнктуры и отсутствии источников для расширения предложения цены на нефть могут продолжить рост и остаться в диапазоне $120-125 за баррель", считает Галактионов.