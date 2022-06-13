МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Прошедшая неделя оказалась волатильной для рынка нефти, но по итогам ключевые бенчмарки закрепили достижения предыдущих дней и даже показали небольшой рост. Ключевым драйвером остаётся высокий спрос на фоне ограниченного предложения. Аналитические дома пересматривают прогнозы по ценам до конца 2022 года в пользу роста, подтверждая бычий взгляд на рынок. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Daily Express: Западу не стоит недооценивать мощь России

Он напомнил, что на следующей неделе актуальные прогнозы представят ОПЕК и МЭА. Также важным источником информации также станет еженедельная отраслевая статистика от Минэнерго США. Высокий автомобильный сезон в Соединенных Штатах поддерживает высокий спрос и высокие цены на бензин, заставляя регулятора нервничать.

"При сохранении текущей конъюнктуры и отсутствии источников для расширения предложения цены на нефть могут продолжить рост и остаться в диапазоне $120-125 за баррель", считает Галактионов.