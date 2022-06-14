МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не просто не заработать на депозите, а еще и лишиться части денежных средств, действительно имеют место быть. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин. Банкам напомнили, когда нельзя вводить комиссию по валютному вкладу

"Новомодный эпизод сейчас — это отрицательные ставки по валютным депозитам и комиссия за обслуживание валютных счетов. Это касается долларов США, евро, швейцарских франков, иен и фунтов — основной пул валют, по счетам в которых банки берут комиссию, выглядит именно так", — констатирует он.

Сейчас, если клиент откроет валютный счет и положит на него 10 тысяч долларов, за год он может потерять от 200 до 1200 долларов — в зависимости от банка, в котором этот счет открыт. По словам Уткина, на текущий момент этим вопросом уже занимается Центробанк, и его первичная позиция в том, что условия на уже открытых счетах так сильно изменяться не должны.

"Какими будут результаты проверок законности таких действий банков и будут ли такие проверки вообще — будет видно уже в ближайшие недели", — предположил юрист.

Ранее со стороны банков уже были подобные попытки, которые пресекались государством. Например, досрочное изъятие вклада — банки этого не любят и пытаются любыми способами минимизировать. Эксперт напомнил, что в 2004 году один из крупнейших банков России оштрафовал клиентов на 4 миллиона долларов за досрочное закрытие вклада. Но сейчас такие операции незаконны — гражданин не может получить со вклада меньше денежных средств, чем он передал банку. Другой вопрос, что ставка при досрочном погашении будет 0,01% годовых, то есть "до востребования".