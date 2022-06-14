Юрист Уткин перечислил случаи, когда вкладчик остается должен банку
МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Сама по себе постановка вопроса о том, что вкладчик остается должен банку за вклад, выглядит абсурдно, но несколько эпизодов, при которых можно действительно не просто не заработать на депозите, а еще и лишиться части денежных средств, действительно имеют место быть. Подробнее об этом рассказал агентству "Прайм" ведущий юрист компании Объединенный юридический центр "Парфенон" Павел Уткин.
"Новомодный эпизод сейчас — это отрицательные ставки по валютным депозитам и комиссия за обслуживание валютных счетов. Это касается долларов США, евро, швейцарских франков, иен и фунтов — основной пул валют, по счетам в которых банки берут комиссию, выглядит именно так", — констатирует он.
Сейчас, если клиент откроет валютный счет и положит на него 10 тысяч долларов, за год он может потерять от 200 до 1200 долларов — в зависимости от банка, в котором этот счет открыт. По словам Уткина, на текущий момент этим вопросом уже занимается Центробанк, и его первичная позиция в том, что условия на уже открытых счетах так сильно изменяться не должны.
"Какими будут результаты проверок законности таких действий банков и будут ли такие проверки вообще — будет видно уже в ближайшие недели", — предположил юрист.
Ранее со стороны банков уже были подобные попытки, которые пресекались государством. Например, досрочное изъятие вклада — банки этого не любят и пытаются любыми способами минимизировать. Эксперт напомнил, что в 2004 году один из крупнейших банков России оштрафовал клиентов на 4 миллиона долларов за досрочное закрытие вклада. Но сейчас такие операции незаконны — гражданин не может получить со вклада меньше денежных средств, чем он передал банку. Другой вопрос, что ставка при досрочном погашении будет 0,01% годовых, то есть "до востребования".
https://1prime.ru/exclusive/20220614/837145685.html