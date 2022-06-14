МОСКВА, 14 июня — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Власти и экспертное сообщество США, по-видимому, всерьез озадачились вопросом снижения зависимости от России в сфере ядерной энергетики. Насколько реалистичны такие устремления, разбирался "Прайм". С черного хода. Запад ищет лазейки к российской нефти

СЛОЖНОСТИ НАШИХ ОППОНЕНТОВ

Последствия, с которыми сталкиваются страны "коллективного Запада" из-за недооценки влияния России на мировые рынки нефти и природного газа, реальны и на сегодняшний день осознаны, отмечают представители Центра глобальной энергетической политики (Center on Global Energy Policy) Колумбийского университета Мэтт Боуэн и Пол Даббар на страницах американского издания The Hill. При этом принятие решений в области энергетики "остается сложным" для оппонентов Москвы, указывают они. А масштабы проблемы в целом еще больше, чем может показаться на первый взгляд, уверяют авторы. Ведь западные страны сталкиваются с дополнительным риском, которому сами уделяют меньше внимания, а именно — со значительным весом России в мировой ядерной энергетике.

"Западным лидерам необходимо немедленно рассмотреть вопрос о своей зависимости от российского ядерного экспорта и предпринять шаги по ее снижению, иначе они рискуют столкнуться с еще одним энергетическим шоком от Путина", — заявляют авторы материала.

Далее в статье приводится краткий анализ "сегментов коммерческой цепочки создания стоимости в ядерной энергетике". Во многих из них у России есть значительное присутствие благодаря госкомпании "Росатом".

ПРЕИМУЩЕСТВА РОССИИ

В нескольких странах-союзниках США, как отмечают американские аналитики, есть действующие или строящиеся российские реакторы: в Финляндии, Чехии, Турции и на Украине. Эксплуатация этих объектов, построенных Россией, может стать затруднена или даже оказаться невозможной без определенных материалов, оборудования или необходимого сервиса, признают они. Однако "различные западные производственные компании", как указывают Боуэн и Даббар, "могут спустя некоторое время" начать производить необходимые заменители, чтобы решить проблему с поставками. Гегемон почуял угрозу: США ищут союзников для дружбы против Китая

Впрочем, безотносительно заключения договоренностей с соответствующими потенциальными поставщиками, налаживания взаимодействия и достижения такого уровня партнерства, который бы позволил раз и навсегда отказаться от услуг "Росатома", "суровая реальность" играет не в пользу Запада. Если Россия (контролирующая, как отмечают авторы статьи, 40% мирового рынка конверсии урана и владеющая 46% мощностей по обогащению урана) прекратит поставки обогащенного урана американским энергетическим компаниям, в США уже в текущем году могут возникнуть большие сложности с эксплуатацией имеющихся реакторов.

Остановка реакторов, учитывая, что в некоторых районах страны "мирный атом" генерирует более 20% процентов вырабатываемой электроэнергии, может привести к тому, что тарифы на электроэнергию вырастут еще сильнее, несмотря на уже произошедшее максимальное за несколько десятилетий удорожание. Более того, в соответствующих регионах может не хватить мощностей даже для удовлетворения существующего спроса. И в дополнение авторы статьи опасаются, что Россия "может использовать свой энергетический экспорт в политических целях", учитывая прекращение поставок природного газа в Польшу, Болгарию и Финляндию.

Далее Боуэн и Даббар озвучивают ряд мер, которые, по их мнению, способны в кратчайшие сроки эффективно снизить зависимость Вашингтона от Москвы в области ядерной энергетики. Однако они признают: для лишения России лидерства "на важных участках цепочки ядерных поставок" потребуются выработка определенных политик и дополнительные инвестиции в частный сектор.

США БЕЗ РОССИЙСКОЙ ЯДЕРНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

На днях Bloomberg сообщил, что команда действующего хозяина Белого дома Джо Байдена призвала конгресс США поддержать инициативу по выделению 4,3 млрд долларов на приобретение обогащенного урана напрямую у местных производителей и развития ядерной отрасли для ослабления зависимости от российского импорта. Однако станет ли положительная реакция американских сенаторов эффективным решением вопроса? Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

Российская сторона явно не собирается уступать позиции в глобальной ядерной энергетике, что недвусмысленно подтвердил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. В эфире телеканала "Россия-24" 2 апреля 2022 года он заявил: "Все, что связано с лидерством на глобальном рынке атомных технологий, мы менять не будем. Все, что связано с обороной и безопасностью — никогда".

В этой непростой ситуации попытки заменить в США российское топливо для атомных электростанций на самом деле рискуют разбиться о "суровую реальность", поскольку приведут к остановке реакторов, указывают российские эксперты. Ведь замещение российского энергоресурса на отдельно взятом реакторе (из России поставляется готовое ядерное топливо, которое отвечает всем технологическим требованиям и стоит дешевле аналогов, а через четыре года считается отработанным) требует времени на испытания, то есть ведет к остановке агрегата.

Кроме того, компоненты для ядерных реакторов — тепловыделяющие сборки — производят только Россия и США. Они же обладают технологиями изготовления сборок, остальные страны лишь заказывают готовую продукцию. Норматив их хранения составляет один — полтора года. И если прекратится российский экспорт этих компонентов в США, в атомной энергетике страны по прошествии соответствующего периода начнутся существенные проблемы, предупреждают специалисты.

Таким образом, устремления США снизить зависимости от России в сфере ядерной энергетики нельзя назвать нереалистичными. Однако реализовать задуманное на практике американцам будет крайне сложно, и стоить это будет, вполне вероятно, гораздо больше четырех миллиардов долларов.