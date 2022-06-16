МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Рынок нефти может обрушить как очень низкая цена, так и очень высокая, и это действительно парадоксальная ситуация, аналогов которой в истории, надо полагать, еще не было, пояснил агентству "Прайм" специалист департамента стратегических исследований Total Research Ярослав Островский. Пошлина на экспорт нефти из России вырастет с 1 июля

Текущая цена, которая в последние недели колеблется от 115 до 125 долларов за баррель Brent, по мнению эксперта, далеко не конец цикла удорожания топлива. Все больше аналитиков, по его словам, приходят к мнению, что уже в ближайшем будущем мир может увидеть исторические рекорды стоимости бочки.

"Она будет больше 150 долларов, а дальше вполне реальным видится и восхождение до 200 долларов за баррель", — считает Островский.

Это может катализировать будущий крах рынка уже потому, что размеры инвестиций в добычу будут совершенно неадекватными, и в итоге вложения в разведку и добычу окажутся провальным мероприятием для 99% инвесторов.

"Ведь такие цены все равно долго держаться не смогут — вряд ли мировая экономика выдержит эту нагрузку дольше, чем год — полтора", — убежден Островский.

По его словам, тогда цены пойдут вниз и начнут откатываться ближе к отметке 100 долларов за баррель Brent, а затем и еще ниже, что вызовет волну банкротств инвесторов и нефтяных компаний.

"Если говорить о нижней планке стоимости "черного золота", то тут следует проанализировать рентабельность добычи, а она — разная для каждой страны", — считает Островский.

Цена ниже 50 долларов за баррель сделает добычу убыточной, по мнению эксперта, как минимум, в США, но она должна продержаться на этом уровне хотя бы год — полтора, что более чем реально после завершения текущего суперцикла стоимости энергоносителей.