МОСКВА, 16 июн – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Индия значительно увеличила импорт нефти из России вопреки противодействию Запада. При этом значительная часть нефти идет в США и страны Европы, объявившие антироссийские санкции — по утверждениям экспертов, реэкспортом занимается крупнейшая частная нефтеперерабатывающая компания. Поэтому, несмотря на потери от предоставления скидок на поставляемую за рубеж нефть, доходы России от экспорта энергоносителей растут. Газовый каннибализм: что будет с Европой без российского сырья

ИНДИЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Индийские НПЗ купили 18% всей нефти, которую экспортировала Россия в мае, сообщило агентство CRECA (Центр по изучению проблем энергетики и соблюдения чистоты воздуха). До начала специальной операции по денацификации Украины этот показатель составлял всего 1%.

Экспорт в Индию начал стремительно расти после предоставления больших скидок на российскую нефть. После начала специальной операции страны ЕС ввели антироссийские санкции, которые стали препятствием для сбыта российской нефти на европейском рынке. Более того, шестой пакет санкций ЕС предполагает полный отказ от импорта нефти из России до конца года, за исключением поставок по трубопроводу "Дружба".

Российские компании были вынуждены предоставить существенные скидки на нефть, чтобы перенаправить экспортные потоки из Европы на другие рынки.

Индийские нефтеперерабатывающие компании – государственные и частные – начали закупать российское сырье в больших объемах, несмотря на противодействие со стороны США и ЕС. Индия стала вторым крупнейшим импортером российской нефти после Китая. По сообщениям участников рынка, в мае индийские НПЗ купили в России рекордный объем нефти – 819 тысяч баррелей. В апреле объем закупок составил 277 тысяч баррелей в сутки.

В июне рост импорта продолжился. По данным агентства Bloomberg, в течение недели с 4 по 10 июня экспорт нефти в Азию из черноморских и балтийских портов России достиг 860 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, пункт назначения для танкерных партий нефти, совокупным объемом около 210 баррелей в сутки остается неизвестным. Эксперты уверены, что российская нефть, отгружаемая в черноморских и балтийский портах, поставляется в основном индийским потребителям.

Ранее исследовательская компания Kpler сообщила, что поставки российской нефти в Индию в этом месяце превысят 1 млн баррелей в сутки. Kpler отслеживает изменения запасов нефти в наземных хранилищах и движение нефтеналивных судов по всему миру.

Это говорит о том, что российские нефтяные компании, прежде всего "Роснефть", смогли в кратчайшие строки найти новые рынки сбыта. В результате, поставки нефти из России в страны ЕС сократились в мае на 18%, но на столько же выросли в Индию.

НЕФТЯНОЙ КРУГОВОРОТ

Теперь посмотрим, куда идет нефть, от которой отказались европейцы. Сократив поставки из России, Европа увеличила импорт из ближневосточных стран, а также из Индии. Катят бочку: с кем Европе придется драться за газ

В прошлом месяце крупнейший в мире нефтехимический комплекс в городе Джамнагар на 27% обеспечил свои потребности в сырье за счет поставок из России. Комплекс в Джамнагаре мощностью до 1,2 млн баррелей в сутки (60 млн тонн в год) принадлежит компании Reliance Industries, владельцем которой является богатейший бизнесмен Индии Мукеш Амбани. Он также входит в десятку самых состоятельных людей мира по версии журнала Forbes.

В докладе CRECA утверждается, что Reliance Industries реэкспортировала большие объемы нефти, закупленной в России. Индийская компания импортировала в мае 1,4 млн баррелей в сутки – на 9,1% больше по сравнению с месяцем ранее. Это больше, чем может переработать ее НПЗ в Джамнагаре. Избыточные объемы реэкспортировались в ЕС, а также в США. В начале марта американский президент Джо Байден официально объявил о введении эмбарго на поставки российских энергоносителей – нефти, нефтепродуктов, СПГ и угля.

"Около 20% экспортных партий были направлены в район Суэцкого канала. Это свидетельствует о реэкспорте в Европу или в США. Нами было установлено, что поставки осуществлялись в США, Францию, Италию и Великобританию", — говорится в докладе CRECA.

Эксперты уверены, что партии российской нефти не поступают в Джамнагар. Из района Суэцкого канали они направляются в Европу или США.

Reliance Industries также поставляет в США произведенный из российской нефти бензин и его высокооктановые компоненты.

ДОХОДЫ РОССИИ РАСТУТ

По оценкам CRECA, с начала специальной операции на Украине из России было поставлено за рубеж ископаемых видов топлива на 93 млрд евро. Из это суммы 63% приходится на поставки нефти и нефтепродуктов, 32% — на природный газ и всего 5% — на уголь.

Крупнейшим потребителем российских энергоносителей остается Европейский Союз (ЕС). Страны ЕС купили российских энергоносителей на 57 млн евро. На ЕС пришлось 30% экспортных поставок угля, 50% — нефти, 75% — СПГ, 75% — нефтепродуктов и 85% — трубопроводного газа.

Несмотря на значительное увеличение импорта нефти и других видов ископаемого топлива, Индия находится в конце списка крупнейших покупателей российских энергоносителей. Страна потратила на импорт энергоносителей 3,4 млрд евро. Китай в течение 100 дней после начала специальной операции импортировал из России разных видов энергоносителей на общую сумму 12,6 млрд евро, Германия – на 12,1 млрд евро, Италия и Нидерланды – на 7,8 млрд евро каждая, Турция – на 6,7 млрд евро, Польша – на 4,4 млрд евро, Франция – на 4,3 млрд евро и Бельгия – на 2,6 млрд евро.

По оценке CRECA, из-за сокращения экспорта и предоставленных скидок на нефть Россия теряет в среднем около 200 млн евро ежедневно. Выручка России от экспорта нефти в мае оценивается в 880 млн евро в день. В январе – феврале 2022 года, до введения антироссийских санкций, выручка составляла около 1,1 млрд в день. Всем труба. Китай нацелился на российские нефть и газ

Несмотря на большие скидки, повышение цен на нефть после начала специальной операции на Украине компенсировало потери российского бюджета. По данным Минфина РФ, С 15 мая по 14 июня цена на Urals – основной экспортный сорт российской нефти – составила $87,49/баррелей, что почти на 20% больше по сравнению с предыдущим периодом мониторинга с 15 апреля по 14 мая. С связи с повышением цен на Urals экспортная пошлина на нефть с 1 июля вырастет на $10,4/баррелей – до $55,2/баррелей. Это означает, что денег в российский бюджет поступит еще больше.