МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, первым остается Ирак. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. Эксперт рассказал, что будет с нефтяными котировками на следующей неделе

"Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в Индию в мае, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но все еще уступая Ираку, который остается на первом месте", — отмечает агентство.

Reuters уточнило, что в мае индийские нефтеперерабатывающие предприятия получали около 819 тысяч баррелей российской нефти в день, что является самым высоким показателем за все месяцы. В апреле он составлял примерно 277 тысяч.

Также агентство добавило, что в мае импорт нефти в Индию составил 4,98 миллиона баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с декабря 2020 года. Результат обусловлен тем, что государственные нефтеперерабатывающие компании увеличили производство для удовлетворения растущего местного спроса, в то время как частные — сосредоточились на получении прибыли от экспорта.

На прошлой неделе Bloomberg заявил, что Индия намерена удвоить импорт российской нефти. Агентство сообщило, что государственные компании коллективно работают над заключением и обеспечением новых шестимесячных контрактов на поставку российской нефти в Индию, а грузы запрашиваются на условиях поставки от "Роснефти".