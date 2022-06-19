МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. В России начался горячий сезон свежих ягод и фруктов. Цены на черешню и клубнику по отношению по сравнению с зимним периодом импортных ягод снизились. Количество сортов тоже радует, например, черешня варьируется по цвету от бледно-желтой до черно-красной. В этом многообразии можно встретить прилавки со сросшимися ягодами причудливых форм. Начальник отдела испытаний Роскачества Лилия Котельникова рассказала агентству "Прайм", как появляется такая ягода и можно ли ее покупать и есть. Россиян предупредили, какую черешню не нужно покупать

Сросшиеся ягоды не имеют никакого отношения к мутации, развеяла страх специалист.

"В научных терминах это явление называется "фасциация" от латинского слова fascia — пояс. Такое появление срощенных плодов обычно связано с неблагоприятными погодными условиями во время цветения, несбалансированным питанием или иными стрессами растений", — пояснила она.

Хотя на химический состав плодов и на здоровье потребителя фасциация не влияет, такие плоды выглядят некрасивыми, не нравятся потребителям и их обычно убирают при сортировке.

"Если таких "сиамских близнецов" вам попалось в ящике с черешней довольно много, значит вы столкнулись с партией фруктов, для которых сортировку не проводили или применяли очень низкие стандарты. Обычно так делают для удешевления. Соответственно, если хочется купить черешню подешевле, наличие таких плодов в партии можно считать некритичным — на вкус и пользу фруктов фасциация влияет минимально", — пояснила Котельникова.

При этом стоит внимательно отнестись к наличию в черешне сросшихся плодов: если сортировку на сросшиеся ягоды не проводили или провели плохо, в партии могут присутствовать плоды и с другими, более важными дефектами, предупредила эксперт.