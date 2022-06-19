МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. На будущей неделе нефтяные котировки будут тяготеть к отметке $120 по марке Brent. Об этом рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин. Эксперт рассказал, что будет с курсом рубля на следующей неделе

Он напомнил, что в конце уходящей недели импульс снижения цен на "черное золото" сформировался под воздействием общерыночного охлаждения риск-аппетита на фоне резкого повышения процентных ставок ФРС, укрепления доллара к другим валютам (индекс DXY вновь нацелился на 105 пунктов), а также пятничного заявления американского президента Джо Байдена о намерении "использовать все возможные рычаги для снижения цен на топливо".



По мнению Бахтина, на самом деле в комплексе факторов, формирующих ценовые движения в нефти, по-прежнему перевешивают повышательные.

"Здесь стоит выделить, во-первых, фактическое выпадение ливийских поставок на мировой рынок (около одного миллиона баррелей в сутки) на фоне беспорядков и блокирования работы целого ряда объектов нефтяной инфраструктуры. Во-вторых, многое указывает на срыв новой ядерной сделки США с Ираном. Вашингтон уже объявил о намерении ужесточить санкции против иранского нефтегазового сектора", — объяснил он.

В-третьих, продолжил эксперт, резкий рост стоимости газа в Европе из-за снижения на 40% объемов прокачки голубого топлива по "Северному потоку" вследствие технических проблем провоцирует дополнительный спрос на нефть как более доступную альтернативу.

Наконец, в-четвертых, в США стартовал сезон активных автомобильных поездок, что традиционно поддерживает спрос на черное золото, отметил Бахтин.

Подводя итоги, эксперт выразил уверенность в том, что краткосрочно ожидать снижения нефтяных цен ниже $110 не приходится. Он считает, что гораздо более реалистичным выглядит возврат Brent в зону $120-125.