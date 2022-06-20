МОСКВА, 20 июн – ПРАЙМ. Камеры, которые следят за порядком на дорогах, пока не идеальны, и подчас рассылают владельцам транспортных средств забавные и нелепые штрафы, рассказала агентству "Прайм" юрист юридической фирмы "Ялилов и Партнеры" Камила Абдрахманова. Водителям дали совет придержать подержанные авто

Например, по ее словам, штрафы за объективно невозможное превышение скорости: не редки случаи, когда автомобиль, двигающийся со скоростью автомобильного потока, не нарушая ПДД, получает штраф за скорости 250 – 300 км/ч.

"Тому причиной аппаратная ошибка, когда из-за сбоя в программном обеспечении камера неправильно вычисляет скорость машины, или же нарушителем является другое транспортное средство, например, мотоцикл, а камера фиксирует автомобиль", — подчеркнула эксперт.

Грустно, по ее мнению, получать штраф за превышение скорости … эвакуатором, перевозящим машину. Юрист советует апеллировать в соответствующие инстанции и доказывать, что автомобиль не передвигается самостоятельно.

"Еще одним нелепый штраф – "за тень", когда несколько москвичей были оштрафованы за то, что тень их автомобилей передвигалась по обочине, за разделительной полосой. При этом сам автомобиль ехал согласно правилам", — напомнила Абдрахманова.

В Тверской области, по ее словам, автомобилист тоже получил абсурдный штраф за превышение скорости, но со знаком минус! Вопреки правилам физики его оштрафовали за "превышение на минус 59 км/час". СМИ назвало самые угоняемые автомобили в России

Чтобы оспорить нарушение ПДД, зафиксированное камерами видеонаблюдения, во-первых, нужно понять куда обращаться.

"Зачастую, когда привлечение к административной ответственности связано с нарушением работы самого электронного комплекса фотофиксации правонарушений, лучше обращаться в первую очередь к начальнику Центра автоматической фиксации административных правонарушений вашего региона", — советует юрист.

Обязательно, по словам эксперта, нужно будет представить доказательства отсутствия вины владельца автомобиля. "Ими могут являться записи с видеорегистратора внутри автомобиля, записи с камер общегородского видео наблюдения, сведения завода-изготовителя о характеристиках и возможностях автомобиля", — пояснила Абдрахманова. Хотя, конечно, и без этого очевидно, что обычный автомобиль не в состоянии развивать скорость авиалайнера на взлете.