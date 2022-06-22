МОСКВА, 22 июня — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В июне европейские НПЗ увеличили закупки нефти из России, а основным рынком ее сбыта становится Азия. В этих условиях судьба шестого пакета антироссийских санкций становится туманной. Жесть без нефти. Европейцам пообещали безумное лето из-за санкций

ЕВРОПА УВЕЛИЧИЛА ЗАКУПКИ РОССИЙСКОЙ НЕФТИ

Поставки сырья из России в Европу на прошлой неделе выросли до 1,84 миллиона баррелей в сутки. По сообщениям западных источников, это максимальный за последние два месяца показатель. Трейдер Litasco — подразделение российского "Лукойла" — значительно увеличил поставки российской нефти в Италию, Румынию и Болгарию. В этих странах "Лукойлу" принадлежат НПЗ, которые существенно нарастили закупки в России. Это позволило увеличить выпуск моторного топлива, цены на которое в Европе достигли рекордных уровней.

Импорт российской нефти в страны ЕС стал сокращаться заметно медленнее, признает Bloomberg. В конце мая ЕС принял шестой пакет санкций против России с момента начала спецоперации на Украине. В соответствии с этим перечнем ограничений страны Европы до конца года должны отказаться от российской нефти, поставляемой морским транспортом. Исключение сделано для поставок по трубопроводам. В Еврокомиссии (ЕК) полагают, что это позволит уменьшить импорт нефти из России на 90%. Кроме того, европейским компаниям запрещается страховать и финансировать перевозки российской нефти по морю в третьи страны. К шестому пакету санкций присоединилась вышедшая из ЕС в начале 2021 года Великобритания. Большинство морских портов мира не принимают нефтеналивные суда, которые не имеют полного страхового покрытия. По самому уязвимому месту. Что ждет Европу после "путинских ударов"

В ответ Москва заявила, что новым перестраховщиком танкеров с российской нефтью станет структура, принадлежащая ЦБ РФ. Несмотря на большие сложности, российские экспортеры смогли обеспечить вывоз своих объемов и их доставку потребителям за пределами Европы.

Несмотря на предоставленные скидки, доходы бюджета РФ от экспорта нефти растут. Так, на прошлой неделе они увеличились на 6%, признают западные специалисты.

Министр финансов США Джанет Йеллен признала, что Вашингтон не способен пресечь поставки нефти из России на мировой рынок. Однако она считает, что для сокращения доходов российского бюджета необходимо установить потолок цен на российское сырье, поставляемое в Европу.

Агентство Bloomberg, со ссылкой на собственные источники в Берлине, сообщает о согласии германских властей установить потолок цен на российскую нефть, но для этого потребуется пересмотреть шестой пакет санкций. Этот вопрос будет обсуждаться на саммите G7, который состоится в конце этого месяца в Германии. Большинство экспертов полагают, что установить потолок цен на российскую нефть в ближайшее время невозможно.

АЗИЯ СТАНОВИТСЯ ОСНОВНЫМ РЫНКОМ СБЫТА

По данным западных экспертов, Россия наращивает поставки нефти в Азию, прежде всего — в Индию и Китай. Высокие цены на мировом рынке позволили предоставить существенные скидки на Urals, основной экспортный сорт российской нефти, чтобы заинтересовать азиатских покупателей.

Норвежская консалтинговая компания Rystad Energy подтверждает, что менее чем за четыре месяца, которые прошли после начала специальной операции на Украине, Россия сумела перенаправить экспортные потоки нефти из Европы в Азию.

Европейские НПЗ начали отказываться от закупок нефти из России в конце февраля. По оценке Rystad Energy, в марте-мае показатель сократился на 554 барреля в стуки — с 2,04 миллиона до 1,49 миллиона баррелей в день. За тот же период экспорт российской нефти в Индию вырос по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 658%, в Китай — на 205%, в Азию в целом — на 347%. А чем ответят русские? США придумали хитрый план по ослаблению Китая

В мае Россия стала крупнейшим экспортером нефти в Китай, опередив Саудовскую Аравию. Более того, во втором полугодии российские поставки могут значительно увеличиться. После отмены ограничений, введенных из-за вспышки Covid-19, китайская экономика восстанавливается быстрыми темпами и нуждается в дополнительных объемах энергоносителей.

Ожидания "коллективного Запада" не оправдались. Санкции против Москвы не привели к полному прекращению морского экспорта нефти из России и катастрофическому сокращению доходов российского бюджета. Российские нефтяные компании смогли в кратчайшие сроки найти альтернативные рынки сбыта. В результате, многие НПЗ в Европе остались без сырья и были вынуждены увеличить закупки российской нефти в июне. Кроме того, азиатские компании реэкспортируют значительные объемы из России в страны ЕС и даже в США. Это ставит под угрозу реализацию шестого пакета антироссийских санкций.