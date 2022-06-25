МОСКВА, 25 июн – ПРАЙМ. На уходящей неделе российский рубль продолжил укрепляться по отношению к основным мировым валютам. Фактором поддержки выступил рост спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, проводящих подготовку к пику налоговых выплат, который приходится на понедельник 27 июня. Однако, несмотря на повышенное предложение иностранной валюты, пара доллар/рубль с середины недели перешла в консолидацию над отметкой 53 рубля, а попытки пробить данную поддержку не увенчались успехом. Это может говорить о том, что на текущих уровнях вырос спрос, в результате чего улучшился баланс спроса и предложения. Об этом рассказал агентству "Прайм" главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру Богдан Зварич. Эксперт рассказал, как меры ЕС по золоту для России скажутся на его цене

Эксперт полагает, что возможной причиной этого могло стать накопление импортерами валюты под будущие поставки, на оценке привлекательности текущих уровней. Плюс к этому, часть инвесторов могла открывать длинные позиции в надежде на повторение сценария мая, когда после прохождения пика налоговых выплат доллар вырос с 56 до 67,5 рублей менее чем за две сессии. При этом повторение данного сценария находится под вопросом, однако спекулятивно настроенные участники торгов могли создать резерв иностранной валюты на такой случай.

"В рамках предстоящей недели мы можем увидеть рост волатильности на валютном рынке, что будет вызвано снижением предложения валюты со стороны экспортеров после прохождения в понедельник пика налоговых выплат", — отмечает Зварич.

"Отметим, что выход из диапазона 53-53,75, в котором доллар провел последних три сессии, может дать направление дальнейшего движения американской валюты", — добавляет он.

По его мнению, отступление ниже 53 рублей будет способствовать усилению продаж за счет закрытия "длинных" позиций в американской валюте по "стопам", а ближайшей целью доллара в этом случае выступит поддержка на уровне 50 рубля. Аналитик подчеркивает, что в случае же выхода выше верхней границы данного коридора, пара доллар/рубль может получить импульс к росту, что позволит ей отыграть потери уходящей недели и восстановиться в район 56-57 рублей.