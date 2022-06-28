МОСКВА, 28 июн — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Лидеры G7 дискутируют на тему возможных ограничений цен на нефть из России. Однако, как указывают эксперты, эти попытки вызывают серьезные вопросы и закономерное сомнение в своей состоятельности. Два хлыста Евросоюза: по чьим спинам прошлись антироссийские санкции

ОГРАНИЧЕНИЯ В ГОЛОВАХ

Представители стран, входящих в "Большую семерку" (G7), готовятся объявить о мерах по ограничению цен на российскую нефть, сообщил 27 июня Bloomberg со ссылкой на официальных представителей США. Впрочем, среди лидеров "коллективного запада", как признает агентство, отсутствует единое мнение относительно того, какие именно поступления в бюджет России считать ключевым источником доходов для ведения боевых действий на Украине.

Именно специальная военная операция (СВО) ВС РФ и "ограничение доходов от растущих цен на энергоносители" являются основными темами обсуждения с момента начала встречи лидеров G7, собравшихся, по выражению журналистов Bloomberg, "на три дня в Баварских Альпах". Мероприятие проходит с 26 по 28 июня на юге Германии, в замке Эльмау.

Накануне агентство уже сообщало, что главы "Большой семерки" обсуждают шаги по ограничению стоимости "черного золота" из России, и что "вероятный механизм заработает благодаря ограничениям на страхование и поставки".

При этом участники переговоров (особенно на этом акцентируют внимание представители США и Италии), указывают на необходимость таких инструментов, которые, ограничивая цены на российскую нефть, позволят обеспечить достаточное ее предложение крупным покупателям, например — Китаю и Индии, чтобы избежать дальнейших "ценовых шоков".

МЕХАНИЗМ БЕЗ ДЕТАЛЕЙ

Однако в ходе встречи едва ли будут согласованы подробности мер по ограничению цен, констатирует Bloomberg. Вместо этого главы государств, входящих в G7, поручат министрам финансов проработать детали в ближайшие недели и месяцы, указывает агентство со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации президента США Джо Байдена. Стало хуже: что теперь ждет немцев без российского газа

В Вашингтон предположили, что эффективным решением могут стать ограничения на страхование и другие услуги, необходимые для транспортировки российской нефти.

Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что Белый дом заинтересован в сохранении поставок нефти из России на мировой рынок, но по принудительно сниженным ценам. Затем она дала понять, что обсуждаемый лидерами G7 механизм ограничений стоимости этих объемов призван даже увеличить экспорт российской нефти, поскольку США и их союзники оказались под влиянием рекордной инфляции.

Данный механизм позволит поставлять "черное золото", если оно продается по ценам ниже согласованного порога. Такой подход потребует от ЕС "переработать санкции, которые были согласованы только в прошлом месяце после нескольких недель переговоров". Неясно также, насколько эффективной будет такая концепция.

Однако даже не это главное, признает Bloomberg. Среди участников рынка царит скептицизм относительно того, будут ли работать подобные ограничения.

Встреча глав "семерки" продолжается, окончание дискуссии запланировано на 28 июня.

ДЕЛО ЯСНОЕ, ЧТО ДЕЛО ТЕМНОЕ

"Пока конкретики нет и неясно, как стоит относиться к этой идее", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Чтобы мера была эффективной, необходимо участие всех стран ЕС, а также Китая и Индии, которые вряд ли присоединятся к этой инициативе", — подчеркивает он.

В противном случае действия "коллективного запада" будут носить сугубо формальный характер, поскольку страны G7 существенно сократили закупки нефти из России, рассуждает специалист.

В самом деле, закупки российского "черного золота" с поставкой в Индию за четыре месяца с момента начала СВО увеличились в 25 раз. А заказчики в Китае в мае, например, приобрели, по данным Reuters, на 55% больше нефти из России, чем годом ранее, и это рекордный максимум. Более того, обе страны в реальности могут покупать больше нефти, чем предполагается, признают в Вашингтоне.

Не остаются также в стороне Африка и Ближний Восток, куда, судя по оценкам специалистов, уже перенаправлены некоторые потоки поставок российского энергоносителя.

Но и консенсуса в ЕС относительно российских объемов тоже будет сложно добиться, уверен Галактионов.

"Это означает риски для стран, которые зависят от трубопроводного импорта", — напоминает он.

Венгрия получает из России таким способом 86% всей потребляемой нефти, Чехия — 97%, Словакия — почти 100%. "Если Россия не согласится поставлять нефть по заниженной цене, эти страны рискуют остаться совсем без сырья, — допускает эксперт. — Вряд ли они будут голосовать за решение, которое угрожает их энергетической безопасности".