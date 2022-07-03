МОСКВА, 3 июл — ПРАЙМ. Цены на нефть, похоже, нашли свой справедливый диапазон где-то между $108 и 120 за баррель. Об этом рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Игорь Галактионов. Эксперт предупредил, чего ожидать от курса рубля на следующей неделе

Он констатирует, что на сегодняшний день дефицит поставок все так же сохраняется. Резервные мощности в мире близки к исчерпанию — Саудовская Аравия и ОАЭ, возможно, выводят на рынок последние свои незадействованные баррели. Дальше нужно бурить новые скважины, а это уже не такой быстрый процесс. Что же касается США, то, как отмечает Галактионов, там добыча растет медленно, и администрация пока не может услышать отрасль и начать корректировать ESG-повестку, чтобы инвестиции в добычу и переработку имели для нее смысл. При этом в разных точках мира нарастает политическая напряженность, из-за чего добывающие предприятия объявляют форс-мажоры. В Ливии и Эквадоре добыча упала примерно в половину на фоне беспорядков, напоминает эксперт.



Одновременно ослабление антиковидных ограничений в Китае и высокий автомобильный сезон приводят к ускорению спроса. Судя по оперативным данным, высокие цены не смущают потребителя, который все еще готов платить за дорогое топливо. Однако эксперт отметил, что запасы нефти в США стремительно тают, и за две предыдущие недели они упали более чем на 16 миллионов баррелей.



По мнению Галактионова, объективно комфортный диапазон для цен на нефть сейчас — это где-то между $108 и 120 за баррель.

"На следующей неделе, возможно, мы увидим тестирование нижней границы этого коридора. Даже в случае спуска пока нет причин ожидать, что цены на нефть существенно опустятся. Ситуация остается благоприятной для нефтяных компаний, которые извлекают прибыль из высоких цен", — резюмировал он.