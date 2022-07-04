МОСКВА, 1 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Июнь стал своего рода "черной полосой" для европейского рынка газа, который все еще крайне важен для России. Несложно заметить, что произошло это задолго до очередного отопительного сезона — летом, когда проблема обеспечения топливом не должна стоять настолько остро, как в осенне-зимний период. Однако не в этот раз, пришел к выводу "Прайм". "Новый поток": насытится ли Европа доступным российским газом

"ТЫ МЕНЯ НЕ ТРОЛЛЬ"

В июне в Европе в очередной раз существенно осложнилась конъюнктура рынка природного газа, сохраняющего к настоящему времени ключевую роль для российского экспорта. Впрочем, первая неделя месяца не предвещала особых неприятностей, хотя континентальная Европа и Великобритания в совокупности недополучили в мае некоторый объем энергоносителя из Норвегии из-за незапланированных сервисных мероприятий на месторождении "Тролль". Но 8 июня произошел взрыв на одном из крупнейших в США терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), Freeport LNG в Техасе, 68% продукта которого в предшествовавшие этому три месяца отгружалось в Европу (хотя у владельца предприятия есть и долгосрочные обязательства перед азиатскими покупателями). Стоимость энергоносителя на европейском рынке сразу же закономерно выросла, и неприятность ситуации сглаживало лишь то обстоятельство, что, по ожиданиям специалистов, завод мог возобновить работу уже через три недели после инцидента. Впрочем, форс-мажор усугублялся началом планового ремонта в Норвегии. Однако этим проблемы для рынка ЕС не ограничились.

ЗЛОСЧАСТНЫЕ ТУРБИНЫ

В середине июня стало известно, что под угрозой оказалась часть экспорта российского газа в Германию, поставляемого по маршруту "Северный поток". "Газпром" как эксклюзивный поставщик трубопроводного газа за пределы РФ в полной мере ощутил на себе последствия антироссийских санкций, руководствуясь которыми власти Канады отказались возвращать после ремонта газотурбинный двигатель производства Siemens, необходимый для работы компрессорной станции (КС) "Портовая". Российский концерн при этом не стал указывать на политическую подоплеку происходящего (на нее указали в Берлине, приписав политизированность, почему-то, Москве, а не Оттаве), но указал 14 июня, что вынужден сократить прокачку по газопроводу до 100 млн кубометров в сутки (при плановом объеме 167 млн кубометров в сутки). При этом на следующий день "Газпром" принял решение остановить эксплуатацию еще одного газотурбинного агрегата Siemens на упомянутой КС, сославшись на окончание срока его межремонтной наработки до капитального ремонта. А поскольку ситуация с первой турбиной указала на существующие риски, концерн, остановив работу уже второго по счету специального устройства, сократил объем поставляемого по "Северному потоку" газа вторично — до 67 млн кубометров в сутки. Эксперты объяснили, почему происходит отбор газа из хранилищ Европы

ПОЛУПУСТЫЕ

Два форс-мажора на рынке природного газа одновременно оказались чересчур чувствительными, прежде всего, для Европы. И проблема даже не в том, что они вызвали резкое удорожание энергоносителя на ключевом хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах в середине торгового дня 16 июня (впервые с начала апреля) до уровня, который соответствует 1500 долларов за тысячу кубометров. Специалисты напоминают: в июле должна пройти плановая инспекция "Северного потока" техническими ведомствами Германии, поставки по трубопроводу остановятся на период с 11 по 21 июля. И хотя "Газпром" досрочно возобновил после профилактики работу еще одного газопровода, связывающего Россию с ЕС, "Турецкого потока", ситуация с обеспечением Европы "голубым топливом" все еще далека от разрешения.

Специалисты сходятся во мнении: ЕС мог бы реагировать гибче на подобные вызовы, не проводи объединенная Европа крайне непродуманную энергетическую политику, не связанную с объективной реальностью. И ключевым фактором, определяющим всю сложность подготовки к очередному отопительному сезону, является нехватка природного газа в мире в целом. Страны ЕС согласовали план заполнения своих подземных хранилищ газа (ПХГ) к 1 ноября до минимального среднего показателя 80%, однако у объединения нет ясной стратегии решения этой задачи в условиях острого дефицита и атмосферы противостояния с ключевым поставщиком — "Газпромом". И сейчас, в самом начале июля, трудно поверить, что через несколько месяцев в Европе будут дать холодные ветры, вынуждающие начать отбор запасов топлива. Но это неизбежно, а к началу отопительного сезона европейские ПХГ, учитывая развитие ситуации, вполне могут оказаться полупустыми. И иной путь выхода из возникшего положения, кроме как договариваться с российской стороной, у стран ЕС, до сих пор не гарантировавших себе поставок природного газа альтернативных источников, пока не просматривается.