МОСКВА, 6 июл — ПРАЙМ. Двор многоквартирного жилого дома — общественное пространство, как и любая городская улица или площадь, соответственно, здесь действуют общие запреты на курение табака и распитие алкогольных напитков в местах общего пользования. Нарушителей ждет штраф — от 500 до 1000 рублей, а те же действия на детской площадке увеличивают штраф в 3 раза. Об этом агентству "Прайм" рассказала адвокат Елена Кудерко. Эксперт объяснил, куда уходят взносы жильцов на капремонт

Также во дворе многоквартирного дома запрещено мыть и ремонтировать транспортные средства. Оштрафовать нарушителей могут на сумму от 3000 до 4500 рублей. От 1000 до 3000 рублей придется заплатить автолюбителям, припарковавшим свой автомобиль на проезжей части дворовой территории, если машина препятствует механизированной уборке и вывозу бытовых отходов.

"Самый высокий размер штрафа — от 100 000 до 200 000 рублей — придется заплатить компании, сотрудник которой оставил служебную машину на детской площадке, а если автомобиль частный, штраф составит не более 5000 рублей", — рассказывает юрист.

Выгул крупных собак без поводка и намордника, загрязнение животными придомовой территории, порча собакой элементов благоустройства карается штрафом от 1000 до 2000 рублей.

"Как ни странно, улучшение придомовой территории тоже может быть нарушением. Так, за самовольное размещение во дворе элементов благоустройства — как малых архитектурных форм, так и клумб без предварительного согласования — вам назначат предупреждение или штраф до 2000 рублей", — говорит эксперт.

Адвокат также напоминает, что в целях организации отдыха жильцов многоквартирных домов "запрещено громкое прослушивание музыки, в том числе в живом исполнении, с 23-00 до 7-00". Не разрешено и жарить шашлыки на территории двора и прилегающих гаражей, если только для этого управляющей компанией не оборудована специальная зона. Игра в шахматы, карты, домино на деньги, как и любые азартные игры — тоже под запретом.

"Творчество не знает границ, но знает ограничения — это касается свободы и способов ее выражения. Строго не рекомендуется приступать к украшению скучной стены здания, забора, асфальта и даже лавочки до получения согласия управляющей компании. Не исключено, что такой вопрос может быть разрешен только общим собранием участников дома", — пояснила Кудерко.